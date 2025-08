શાહરૂખના સમર્થનમાં આવ્યો આશિષ ચંચલાણી,ટ્રોલર્સને આપ્યો જવાબ

તાજેતરમાં અભિનેતા શાહરૂખ ખાનને ફિલ્મ ‘જવાન’ માં શાનદાર અભિનય માટે શ્રેષ્ઠ અભિનેતાનો રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો. આ જાહેરાત થતાં જ દેશભરના સેલિબ્રિટીઓ તરફથી અભિનેતાને અભિનંદન સંદેશાઓ મળવા લાગ્યા. સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક નેટીઝન્સે અભિનેતાને ફિલ્મ ‘જવાન’ માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર આપવા સામે વાંધો ઉઠાવ્યો.



શાહરુખ ખાનને રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળવા પર નેટિજન્સે કહ્યું કે શાહરૂખે ‘જવાન’ સિવાય અન્ય ફિલ્મોમાં વધુ સારી અભિનય કર્યો છે, તો તેને આ ફિલ્મ માટે એવોર્ડ કેમ મળ્યો? હવે આ અંગે, યુટ્યુબર આશિષ ચંચલાનીએ ટ્વીટ કરીને ટ્રોલ્સને યોગ્ય જવાબ આપ્યો છે.

Will never understand this forced “hatred” for #Jawan

Its my most fav srk film after chak de

It was entertaining and was also beautifully shot.

— Ashish Chanchlani (@ashchanchlani) August 4, 2025