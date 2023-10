2040 સુધીમાં પ્રથમ ભારતીયને ચંદ્ર પર મોકલવાનું ‘લક્ષ્ય છે’ : PM મોદી

પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ ગગનયાન મિશનની તૈયારીઓની સમીક્ષા કરી. આ દરમિયાન તેમણે વૈજ્ઞાનિકોને કહ્યું કે ભારતે 2040 સુધીમાં ચંદ્ર પર માણસ મોકલવાનું અને 2035 સુધીમાં સ્પેસ સ્ટેશન સ્થાપિત કરવાનું લક્ષ્ય રાખવું જોઈએ. પીએમ મોદીએ વૈજ્ઞાનિકોને નવા લક્ષ્યો હેઠળ વિનસ ઓર્બિટર મિશન અને માર્સ લેન્ડર પર કામ કરવા માટે પણ કહ્યું હતું. વડાપ્રધાન કાર્યાલયે જણાવ્યું કે ગગનયાન મિશન પર પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજાઈ હતી. આ દરમિયાન, અવકાશ વિભાગે મિશનની વ્યાપક ઝાંખી રજૂ કરી, જેમાં માનવ-રેટેડ લોન્ચ વાહનો અને સિસ્ટમ લાયકાત જેવી અત્યાર સુધી વિકસિત વિવિધ તકનીકોનો સમાવેશ થાય છે.

Aim for Indian space station by 2035, Indian on Moon by 2040: PM Modi to scientists

