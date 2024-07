આસામ બાદ રાહુલ ગાંધી મણિપુર પહોંચ્યા

રાહુલ ગાંધીએ સોમવારે આસામ અને મણિપુરની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે આસામમાં પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારો અને રાહત શિબિરો અને મણિપુરમાં હિંસા પ્રભાવિત વિસ્તારોની મુલાકાત લીધી હતી. રાહુલ ગાંધી મણિપુર પહોંચે તે પહેલા ત્યાંના જીરીબામ વિસ્તારમાં ભારે ગોળીબાર થયો હતો. લગભગ સાડા ત્રણ કલાક સુધી ગોળીબાર ચાલુ રહ્યો હતો. લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા બન્યા બાદ રાહુલ ગાંધીનો પૂર્વોત્તરનો આ પ્રથમ પ્રવાસ છે.

LoP Shri @RahulGandhi visits the relief camp at Phubala High School in Moirang, where he meets victims of the Manipur violence and offers support during these challenging times.

📍 Manipur pic.twitter.com/oA4jBAhLJe

— Congress (@INCIndia) July 8, 2024