ભૂતપૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટર શાહિદ આફ્રિદીએ ફરી એકવાર ભારત વિશે વાહિયાત નિવેદન આપ્યું છે. આફ્રિદીએ કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીની પ્રશંસા કરી છે જ્યારે મોદી સરકાર ‘હિન્દુ-મુસ્લિમ કાર્ડ’ રમી રહી છે તેના પર હાસ્યાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે.
તેમણે એશિયા કપ 2025 દરમિયાન હાથ ન મિલાવવાના વિવાદ પર ભારતીય ટીમ અને BCCI પર પણ નિવેદન આપ્યું છે. આફ્રિદીએ એક પાકિસ્તાની ન્યૂઝ ચેનલ પર કહ્યું હતું કે ભારતની વર્તમાન સરકાર ધર્મના નામે રાજકારણ કરે છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે જો ભાજપ સત્તામાં રહેશે તો આવી રાજનીતિ ચાલુ રહેશે.
આફ્રિદીએ રાહુલની પ્રશંસા કરી હતી
આ દરમિયાન તેમણે ભારત વિશે કહ્યું હતું કે ભારત આગામી ઇઝરાયલ બનવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. તેનાથી વિપરીત, તેમણે રાહુલ ગાંધીની વિચારસરણીને સકારાત્મક ગણાવી હતી. આફ્રિદીએ કહ્યું હતું કે રાહુલ સંવાદ ઇચ્છે છે અને બધાને સાથે રાખવા માંગે છે.
જોકે, આફ્રિદીના નિવેદન પર જ પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે કારણ કે પાકિસ્તાન પર જ આતંકવાદને પ્રોત્સાહન આપવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. ભારતનું વલણ સ્પષ્ટ રહ્યું છે કે પાકિસ્તાન સાથે વાતચીત ત્યારે જ થશે જ્યારે તે આતંકવાદથી દૂર રહેશે.
ભારતીય ખેલાડીઓએ હાથ મિલાવ્યા ન હતા
રવિવારે એશિયા કપ 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી. મેચ પછી ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. એપ્રિલમાં પહેલગામ આતંકવાદી હુમલામાં માર્યા ગયેલા 26 નિર્દોષ લોકોના સમર્થનમાં આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.
ભારતીય ચાહકો પહેલાથી જ પાકિસ્તાન સાથે રમવાની વિરુદ્ધમાં હતા, પરંતુ BCCIએ સરકારી નીતિ મુજબ મેચ રમી હતી. જોકે, ભારતીય ખેલાડીઓએ પોતાની રીતે વિરોધ કર્યો. પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) આનાથી ગુસ્સે થયું અને ICC ને ફરિયાદ કરી.