મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કોર્ટે AAP નેતા સત્યેન્દ્ર જૈનની જામીન અરજી ફગાવી

આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને દિલ્હી સરકારના કેબિનેટ મંત્રી સત્યેન્દ્ર જૈન, જે મની લોન્ડરિંગના કેસમાં જૂન 2022 થી જેલમાં બંધ છે, તેમને હાલ જેલમાં જ રહેવું પડશે. ગુરુવારે રાઉઝ એવન્યુ ખાતેની વિશેષ અદાલતે જૈનની જામીન અરજી ફગાવી દીધી હતી. વિશેષ ન્યાયાધીશ વિકાસ ધૂલે જૈન તેમજ સહ-આરોપી વૈભવ જૈન અને અંકુશ જૈનને જામીન આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. આ પહેલા 10 નવેમ્બરે કોર્ટે તમામ પક્ષકારોને સાંભળ્યા બાદ નિર્ણય સુરક્ષિત રાખ્યો હતો.

Delhi | The Rouse Avenue Court dismisses bail plea of Delhi Minister Satyendar Jain and two others in the money laundering case. Jain was arrested on May 30th under sections of the Prevention of Money Laundering Act by Enforcement Directorate.

