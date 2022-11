મેટા કંપનીએ દેવનાથનને ઈન્ડિયા હેડ તરીકે નિયુક્ત કર્યા

ફેસબુકની પેરન્ટ કંપની મેટાએ મેટા ઈન્ડિયાના વડા તરીકે સંધ્યા દેવનાથનની નિમણૂક કરી છે. પૂર્વ કન્ટ્રી હેડ અજીત મોહનના રાજીનામાના એક સપ્તાહ બાદ સંધ્યા દેવનાથનને ભારતના વડા બનાવવામાં આવ્યા છે. સંધ્યા દેવનાથનનું ધ્યાન બિઝનેસ અને રેવન્યુ લાવવા પર રહેશે. તે મેટા એપીએસીના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ડેન નેરીને રિપોર્ટ કરશે અને એપીએસી લીડરશિપ ટીમનો પણ એક ભાગ હશે.

Meta announced the appointment of Sandhya Devanathan as the Vice President of Meta India.

