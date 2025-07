ઇન્ડોનેશિયામાં 280 મુસાફરો ભરેલા જહાજમાં લાગી ભીષણ આગ

ઇન્ડોનેશિયામાં એક જહાજમાં ભીષણ આગ લાગી. આગ લાગ્યા બાદ જહાજમાં અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ અને લોકો પોતાને બચાવવા માટે સમુદ્રમાં કૂદી પડ્યા. આ ઘટના ઉત્તર સુલાવેસીના તાલિસે ટાપુ નજીક કેએમ બાર્સેલોના વીએની હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

🚨🇮🇩 Passengers DIVE INTO THE OCEAN as a ferry goes up in flames off the coast of Indonesia

इंडोनेशिया के तालिस द्वीप के पास 280 यात्रियों को ले जा रहे जहाज में आग लग गई।

A ship carrying 280 passengers caught fire near Talise Island. pic.twitter.com/sjutbsjDHN

