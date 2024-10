મહેસાણામાં દિવાલ ધરાશાયી, 9ના મોત, PM મોદીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

ગુજરાતના મહેસાણા જિલ્લામાં એક મોટો અકસ્માત થયો છે. કડી તાલુકાના જેસલપુર ગામ પાસે કંપનીની દિવાલ ધરાશાયી થતા મૃત્યુઆંક 9 પર પહોંચ્યો છે જ્યારે એક ઘાયલ થયો છે. મળતી માહિતી મુજબ, અહીં એક કંપની માટે અંડરગ્રાઉન્ડ ટાંકી લગાવવાનું કામ ચાલી રહ્યું હતું. આ દરમિયાન અચાનક દિવાલ ધરાશાયી થતાં સ્થળ પર કામ કરી રહેલા કામદારો ફસાઈ ગયા હતા. ઘટનાની માહિતી મળતાની સાથે જ રેસ્ક્યુ ટીમ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી. આ પ્રસંગે એમ્બ્યુલન્સ અને પોલીસની ટીમો પણ હાજર રહી હતી.

મળતી માહિતી મુજબ આ અકસ્માત બપોરે 1.45 વાગ્યાની આસપાસ થયો હતો. અહીં 9-10 લોકો દટાયા હતા, જેમાંથી પહેલા 6ના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. અહીં એક 19 વર્ષનો છોકરો પણ ફસાયેલો હતો જેને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવ્યો છે. તેણે જણાવ્યું કે અહીં 8-9 લોકો કામ કરતા હતા. 2-3 લોકો હજુ પણ ફસાયેલા છે.

An ex-gratia of Rs. 2 lakhs from PMNRF would be given to the next of kin of each deceased in the mishap in Mehsana, Gujarat. Rs. 50,000 would be given to those injured. https://t.co/KUJqI32dEW

