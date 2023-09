શેરબજારમાં મોટો કડાકો, રોકાણકારોના લાખો ધોવાયા

બુધવારે સ્થાનિક શેરબજારમાં ઓલ રાઉન્ડ વેચવાલી જોવા મળી હતી. રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ અને HDFC બેન્કના ભારે ઘટાડાથી શેરબજારમાં નબળાઈ પ્રવર્તી રહી છે અને ટ્રેડિંગ દરમિયાન સેન્સેક્સ 800 પોઈન્ટથી વધુ ઘટીને 66728ની નીચી સપાટીએ પહોંચી ગયો છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી બંને લગભગ 1.25 ટકાના ઘટાડા સાથે કારોબાર કરી રહ્યા હતા. આજે યુએસ ફેડરલ રિઝર્વની બેઠક પહેલા નબળા સેન્ટિમેન્ટના કારણે ભારતીય શેરબજારમાં ગભરાટભરી વેચવાલી જોવા મળી હતી. આજે શેરબજારમાં મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. BSE સેન્સેક્સ 796 પોઈન્ટ અથવા 1.18 ટકાના ઘટાડા સાથે 66,800 પર બંધ થયો હતો. NSEનો નિફ્ટી 231.90 પોઈન્ટના ઘટાડાથી 1.15 ટકા ઘટીને 19,901ના સ્તરે બંધ રહ્યો હતો. આજે BSE નું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન રૂ. 3,20,65,122.43 કરોડ હતું અને તે બંધ થવાના સમયે અગાઉના ટ્રેડિંગ સત્રની સરખામણીએ લગભગ રૂ. 2.5 લાખ કરોડનો ઘટાડો નોંધાયો હતો.

Sensex tumbles 796 pts to settle at 66,800.84; Nifty tanks 231.90 pts to close below 20K level at 19,901.40

