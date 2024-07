કેરળના વાયનાડમાં ભારે તબાહી, 84ના મોત

કેરળના વાયનાડ જિલ્લામાં મેપ્પડી નજીકના પહાડી વિસ્તારોમાં મંગળવારે સવારે થયેલા મોટા ભૂસ્ખલન બાદ અત્યાર સુધીમાં 84 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું કહેવાય છે. આ સિવાય સેંકડો લોકો ફસાયેલા છે, તેમને સુરક્ષિત સ્થળે પહોંચાડવા માટે ઝડપી ગતિએ બચાવ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. આ વિસ્તારમાં સર્વત્ર પાણી જ પાણી દેખાઈ રહ્યું છે અને વિનાશ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યો છે. રાજ્યથી લઈને કેન્દ્ર સુધી તે એક્ટિવ મોડમાં હોવાનું જણાય છે. કેરળ સરકારે મંગળવાર અને બુધવાર માટે રાજ્યમાં સત્તાવાર શોક જાહેર કર્યો છે. વાયનાડ ભૂસ્ખલન ખૂબ જ ચોંકાવનારી ઘટના છે કારણ કે તેમાં ઘણા લોકોના મોત થયા છે. પુલ તૂટી પડ્યો છે અને પાણી હજુ પણ વહી રહ્યું છે. સ્થિતિ વણસી ગઈ છે. ભૂસ્ખલન સ્થળ પર અકલ્પનીય પરિસ્થિતિ છે. એક ગામ સાવ અલગ અને ધોવાઈ ગયું છે. કેરળ સરકારે રાહત કાર્ય શરૂ કરી દીધું છે. કેન્દ્ર સરકાર, એરફોર્સ, એનડીઆરએફ તમામ ત્યાં પહોંચી ગયા છે. બચાવ કામગીરી યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરવામાં આવી છે.

Praying to give peace to the souls of those who lost their lives in the landslide accident near Mappadi in Wayanad. And to give compassion to their families and develop their mental strength….🙏🙏😢 Indian Army rescue efforts 👏👏#WayanadLandslide #Kerala #Landslides… pic.twitter.com/HUZ5njH761 — Aaru😊🦋 (@Aaru_180) July 30, 2024

રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કેવી રીતે હાથ ધરવામાં આવે છે?

આ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદને કારણે બચાવ કાર્યમાં અડચણ આવી રહી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે મલપ્પુરમના નીલામ્બુર વિસ્તારમાં વહેતી ચાલિયાર નદીમાં ઘણા લોકોના વહી જવાની આશંકા છે. આ દરમિયાન મુંડક્કાઈમાં અનેક મકાનો, દુકાનો અને વાહનો કાટમાળ નીચે દટાયા છે. સ્થળ તરફ જતો એક પુલ ધોવાઈ ગયો છે, જેના કારણે બચાવમાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. મુખ્ય પ્રધાન પિનરાઈ વિજયને ખાતરી આપી છે કે અસ્થાયી પુલ બનાવવા, હેલિકોપ્ટર દ્વારા લોકોને બહાર કાઢવા અને દુર્ઘટના સ્થળે જરૂરી વ્યવસ્થા કરવા માટે સેનાની મદદ લેવામાં આવશે.

The Rahul Gandhi’s Lok Sabha constituency, wayanad is facing a severe natural calamity.

Over 80 bodies recovered as heavy rains trigger deadly landslides. 8 Kerala districts on red alert. Stay safe and follow local advisories. Our hearts go out to all affected. 🙏💔… pic.twitter.com/hVh6lPlmbl — Divisha Fauzdar (@Divi05_) July 30, 2024

વાયુસેનાના બે હેલિકોપ્ટર પણ મોકલવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ વરસાદના કારણે લેન્ડિંગમાં મુશ્કેલી પડી રહી છે. NDRFની વધારાની ટુકડીને પણ ઘટનાસ્થળે મોકલવામાં આવી છે. બચાવ કામગીરી માટે સેના પણ તૈનાત કરવામાં આવી છે. સેનાની ચાર ટુકડી બચાવ સ્થળ પર પહોંચી ગઈ છે, જેમાં 225 સૈનિકોનો સમાવેશ થાય છે. ઘાયલોની મદદ માટે સેનાના એકમોમાં તબીબી કર્મચારીઓ પણ સામેલ છે.

Rescue operation underway in #Chooralmala area of #Wayanad where a landslide occurred today claiming the lives of over 84 people. #WayanadLandslide #WayanadRains pic.twitter.com/Hp2UY3VyVo — Upendrra Rai (@UpendrraRai) July 30, 2024

વાયનાડના ગામોમાં કેટલું નુકસાન થયું?

ભૂસ્ખલનથી ગામડાઓમાં મોટા પાયે વિનાશના નિશાન જોવા મળ્યા છે. મુંડક્કાઈ, ચુરલમાલા, અટ્ટમાલા અને નૂલપુઝા ગામોનું ચિત્ર બદલાઈ ગયું છે અને તેઓ અન્ય ભાગો સાથે સંપર્ક ગુમાવી ચૂક્યા છે. પૂરના પાણીમાં વહી ગયેલા વાહનો અનેક જગ્યાએ ઝાડની ડાળીઓમાં ફસાયેલા જોવા મળ્યા છે અને અહીં-ત્યાં ડૂબી ગયા છે. વહેતી નદીઓએ પોતાનો માર્ગ બદલી નાખ્યો છે અને રહેણાંક વિસ્તારોમાં વહી રહી છે, જેના કારણે વધુ વિનાશ થઈ રહ્યો છે.

Devastating landslides in Wayanad have claimed over 50 lives, including two children. My thoughts are with the affected families. 🙏#Wayanad #KeralaRains #Kerala pic.twitter.com/yrec42g48O — 𝑹𝒂𝒉𝒖𝒍 𝑫𝒖𝒃𝒆𝒚 (@Rahuldubey5_) July 30, 2024

પહાડો પરથી નીચે ઉતરી રહેલા મોટા પથ્થરો બચાવકર્મીઓના માર્ગમાં અવરોધ ઉભો કરી રહ્યા છે. બચાવ કામગીરીમાં લાગેલા લોકો ભારે વરસાદ વચ્ચે મૃતદેહો અને ઘાયલોને એમ્બ્યુલન્સમાં લઈ જતા જોવા મળ્યા હતા. ભૂસ્ખલનની ઘટનાઓને કારણે મોટા પાયે વૃક્ષો ધરાશાયી થયા છે અને પૂરના પાણીને લીધે લીલાછમ વિસ્તારોનો નાશ થયો છે.

કેરળના મંત્રી વીણા જ્યોર્જે કહ્યું, ‘અમે અમારા લોકોને બચાવવા માટે તમામ શક્ય પ્રયાસો કરી રહ્યા છીએ. અમને વિવિધ હોસ્પિટલોમાં મૃતદેહો મળ્યા છે. લગભગ 70 લોકો ઘાયલ પણ થયા છે. અમે ઘાયલોની યોગ્ય સારવારની ખાતરી આપી છે. NDRF અને નાગરિક સંરક્ષણ ટીમો ત્યાં હાજર છે; ટૂંક સમયમાં નેવીની ટીમ પણ ત્યાં પહોંચશે. આ વિસ્તારમાં એક પુલ પણ ધોવાઈ ગયો છે.

ઘણી ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી હતી

વલ્લાથોલ નગર અને વડકાંચેરી વચ્ચે ભારે પાણી ભરાવાને કારણે ઘણી ટ્રેનો રદ કરવામાં આવી છે. તેમાંથી ટ્રેન નંબર 16305 એર્નાકુલમ-કન્નુર ઇન્ટરસિટી એક્સપ્રેસને થ્રિસુર ખાતે રોકી દેવામાં આવી છે. ટ્રેન નંબર 16791 તિરુનેલવેલી-પલક્કડ પલારુવી એક્સપ્રેસને અલુવા ખાતે રોકવામાં આવી હતી. ટ્રેન નંબર 16302 તિરુવનંતપુરમ-શોરાનુર વેનાડ એક્સપ્રેસને ચાલકુડી ખાતે રોકી દેવામાં આવી હતી. ટ્રેક પાણીથી ભરાઈ ગયો છે.

પીએમ મોદી અને રાહુલ ગાંધીએ કેરળના સીએમ સાથે વાત કરી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ વાયનાડમાં ભૂસ્ખલન અંગે કેરળના સીએમ પી. વિજયન સાથે વાત કરી હતી. રાહત અને બચાવમાં શક્ય તમામ મદદની ખાતરી આપતાં પીએમએ મૃતકોના પરિવારજનોને 2 લાખ રૂપિયા અને ઘાયલોને 50 હજાર રૂપિયાની સહાયની જાહેરાત કરી હતી. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ વાયનાડ દુર્ઘટના પર દુખ વ્યક્ત કર્યું છે અને કહ્યું છે કે તેમને આશા છે કે કાટમાળ નીચે દટાયેલા લોકોને સુરક્ષિત રીતે બચાવી લેવામાં આવશે. તેમણે કેરળના સીએમ સાથે બચાવ કામગીરી અંગે વાત કરી હતી. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે રાહુલ ગાંધી ટૂંક સમયમાં વાયનાડ પણ જઈ શકે છે. જો કે હજુ સુધી કોંગ્રેસ તરફથી આ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આવ્યું નથી.

રેડ એલર્ટના કારણે હેલિકોપ્ટર ઉડી શકતા નથી

કેરળના મુખ્ય સચિવ ડૉ. વી. વેણુનું કહેવું છે કે સ્થિતિ હજુ પણ ઘણી ગંભીર છે. 70 થી વધુ મૃતદેહો અમારી હોસ્પિટલોમાં પહોંચ્યા છે. તપાસ અને પોસ્ટમોર્ટમ માટે પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે અમને સમાચાર મળ્યા છે કે વધુ લોકો ગુમ છે અને મૃતકોની સંખ્યા પણ વધી શકે છે. એક નાની ટીમ નદી પાર કરવામાં સફળ રહી છે, પરંતુ અમારે મદદ પૂરી પાડવા અને નદીની બીજી બાજુ બચાવ કામગીરી શરૂ કરવા માટે વધુ લોકોને મોકલવાની જરૂર છે. તેમણે કહ્યું કે આજે અને કાલે રેડ એલર્ટ છે, તેથી અમારા હેલિકોપ્ટર ઉડી શકતા નથી. NDRF પુરી તાકાત સાથે કાર્યરત છે. અમારી પાસે આર્મી બેકઅપ છે.