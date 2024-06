સ્વિસ કોન્ફરન્સમાં એંસી દેશોએ સંયુક્ત રીતે યુક્રેનની “પ્રાદેશિક અખંડિતતા” ને રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધને સમાપ્ત કરવા માટેના કોઈપણ શાંતિ સોદા માટેનો આધાર બનાવવાની હાકલ કરી હતી, જોકે કેટલાક મોટા વિકાસશીલ દેશો આ પરિષદમાં સામેલ થયા નથી. સ્વિત્ઝર્લેન્ડના બર્ગનસ્ટોક રિસોર્ટમાં બે દિવસીય કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જોકે રશિયા તેમાં હાજર નહોતું. રશિયાને કોન્ફરન્સમાં આમંત્રણ પણ આપવામાં આવ્યું ન હતું, પરંતુ ઘણા ઉપસ્થિત લોકોએ આશા વ્યક્ત કરી હતી કે તેમને શાંતિ માટેના રોડમેપમાં સામેલ કરી શકાય છે. રવિવારે દેશોએ યુક્રેન સાથે રશિયાના બે વર્ષના યુદ્ધ બાદ યુક્રેનમાંથી પરમાણુ સુરક્ષા, કેદીઓનું વિનિમય અને ખાદ્ય નિકાસને કેવી રીતે ઉકેલવા તે અંગે ફરીથી વાટાઘાટો શરૂ કરી.

And again Trudeau 🤮💩 distinguished himself: during the photographing ceremony at the “peace summit” in Switzerland, the Canadian leader shouted Banderite slogan from the Great Patriotic War, “Glory to Ukraine!” pic.twitter.com/0QTlcyFTkl

— Leandro Romão (@leandroptbr) June 16, 2024