IND W vs SA W : ભારતે દક્ષિણ આફ્રિકાને 143 રનથી હરાવ્યું

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે એકતરફી રમત બતાવી પ્રથમ ODI મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 143 રનના વિશાળ માર્જિનથી હરાવ્યું. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો સંપૂર્ણ દબદબો રહ્યો હતો. પહેલા સ્મૃતિ મંધાનાએ શાનદાર સદી ફટકારી હતી. ત્યારબાદ લેગ સ્પિનર ​​આશા શોભનાએ પોતાની પ્રથમ મેચ રમીને અજાયબીઓ કરી અને દક્ષિણ આફ્રિકાને ઘૂંટણિયે પડવા મજબૂર કરી.

India complete a resounding win over South Africa in Bengaluru 🔥

They go up 1-0 in the three-match ODI series!#INDvSA | 🗒️: https://t.co/2TGzdbYYeI pic.twitter.com/Q7j6uNlLVd

— ICC (@ICC) June 16, 2024