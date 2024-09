મોદી કેબિનેટે દેશભરના ખેડૂતોને આપી 7 મોટી ભેટ

કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં ખેડૂતોને લગતી 7 યોજનાઓને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વની વૈષ્ણવે આ જાણકારી આપી. તેમણે કહ્યું કે કેબિનેટે સોમવારે ખેડૂતોના જીવનને સુધારવા અને તેમની આવક વધારવા માટે 7 મોટા નિર્ણયો લીધા છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટની બેઠકમાં કૃષિ ક્ષેત્ર સાથે સંબંધિત આ 7 કાર્યક્રમો માટે લગભગ 14,000 કરોડ રૂપિયાની મંજૂરી આપવામાં આવી છે. અશ્વની વૈષ્ણવે કહ્યું, પહેલું ડિજિટલ એગ્રીકલ્ચર મિશન છે, તે કૃષિ માટે ડિજિટલ પબ્લિક ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તૈયાર કરવાનું છે. 2817 કરોડના રોકાણ સાથે ડિજિટલ એગ્રીકલ્ચર મિશન તૈયાર કરવામાં આવશે.

Under PM Shri @narendramodi‘s leadership, the government is consistently pacing towards building a robust semiconductor ecosystem in India.#CabinetDecisions pic.twitter.com/269AHpeUfp

— BJP (@BJP4India) September 2, 2024