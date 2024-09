પેરાલિમ્પિક્સ 2024: નિતેશ કુમારે બેડમિન્ટનમાં ગોલ્ડ જીત્યો

ભારતીય પેરા બેડમિન્ટન ખેલાડી નિતેશ કુમારે સોમવારે પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો. તેણે બ્રિટિશ પેરા બેડમિન્ટન ખેલાડી ડેનિયલ બેથેલને મેન્સ સિંગલ્સ SL3 કેટેગરીની મેડલ મેચમાં 21-14, 18-21, 23-21ના સ્કોરથી હરાવ્યો હતો. નિતેશે આ મેચની પ્રથમ ગેમ 21-14થી જીતી હતી. જો કે, તે બીજી ગેમમાં પાછળ પડી ગયો અને બેથેલે ગેમ 18-21થી જીતી લીધી. ત્રીજી ગેમમાં બંને ખેલાડીઓ વચ્ચે ખૂબ જ જોરદાર સ્પર્ધા જોવા મળી અને એક તબક્કે સ્કોર 20-20 સુધી પહોંચી ગયો. જોકે, નિતેશે 23-21થી ગેમ જીતીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો.

Watch Nitesh Kumar’s gold-medal-winning shot from the grueling 80-minute FINAL at the #ParalympicGamesParis2024 . #ParalympicsOnJioCinema #JioCinemaSports #Paris2024 #Badminton pic.twitter.com/9pWlAhMEDq

પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સમાં ભારતના મેડલની સંખ્યા હવે 9 પર પહોંચી ગઈ છે. અત્યાર સુધી ભારતના ખાતામાં બે ગોલ્ડ, ત્રણ સિલ્વર અને ચાર બ્રોન્ઝ મેડલ છે. સૌ પ્રથમ, અવની લેખરાએ 30 ઓગસ્ટના રોજ R2 મહિલા 10 મીટર એર રાઇફલ (SH1) ઇવેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. અવનીએ પેરાલિમ્પિક રેકોર્ડ સાથે ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો હતો. ભારતની મોના અગ્રવાલે આ જ ઈવેન્ટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો હતો.

NITESH KUMAR WINS THE GOLD 🥇

🤩🇮🇳

Nitesh Kumar wins 🇮🇳’s second 🥇 medal of #ParisParalympics2024, winning the Men’s Singles SL3 #Badminton

This is Kumar’s first win against Bethell in his tenth attempt. WHAT A DAY TO DO IT!👏😍#NiteshKumar#IndiaAtParalympics#Cheer4Bharat pic.twitter.com/KRDAvd9HrN

