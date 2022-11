આસામ-મેઘાલય બોર્ડર પર ફાયરિંગ બાદ હિંસામાં 6 લોકોના મોત

મંગળવારે સવારે આસામ-મેઘાલય સરહદ પર ગોળીબારની ઘટના બાદ ફાટી નીકળેલી હિંસામાં છ લોકોના મોત થયા હતા. પોલીસે લાકડાની દાણચોરી કરતી ટ્રકને રોકી હતી જે બાદ અથડામણ થઈ હતી અને વન રક્ષક સહિત છ લોકો માર્યા ગયા હતા. આ ઘટના બાદ મેઘાલય સરકારે આગામી 48 કલાક માટે 7 જિલ્લામાં મોબાઈલ ઈન્ટરનેટ સેવા બંધ કરી દીધી છે.

Six persons died in firing incident along Assam-Meghalaya border: Conrad Sangma

