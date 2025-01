શ્રીલંકાના નૌકાદળે ભારતીય માછીમારો પર કર્યો ગોળીબાર

મંગળવારે સવારે શ્રીલંકાના નૌકાદળે ડેલ્ફ્ટ ટાપુ નજીક ગોળીબાર કર્યો અને 13 માછીમારોની અટકાયત કરી. માછીમારોને અટકાયતમાં લેતી વખતે શ્રીલંકાના નૌકાદળે પણ ગોળીબાર કર્યો, જેમાં પાંચ માછીમારો ઘાયલ થયા. જેમાંથી બેની હાલત ગંભીર હોવાનું કહેવાય છે. ભારતના વિદેશ મંત્રાલય (MEA) એ આ ઘટના પર કડક પ્રતિક્રિયા આપી છે અને શ્રીલંકાના કાર્યકારી ઉચ્ચાયુક્તને સમન્સ પાઠવીને આ કાર્યવાહી સામે ઔપચારિક વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે.

Press release: India lodges strong protest on an incident involving firing by the Sri Lankan Navy during apprehension of Indian fishermen.

🔗 https://t.co/6hnlWDHFxn

— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) January 28, 2025