ઓડિશા દુર્ઘટનાઃ PM મોદી ટ્રેન દુર્ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શનિવારે ઓડિશાના બાલાસોરમાં ટ્રેન દુર્ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. શુક્રવારે રાત્રે અહીં એક ભયાનક ટ્રેન દુર્ઘટના બની હતી, જેમાં અત્યાર સુધીમાં 260થી વધુ લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. વડાપ્રધાન ટ્રેન દુર્ઘટના સ્થળ પર જઈને સ્થિતિનો તાગ મેળવી રહ્યા છે. તેમની સાથે રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ પણ હાજર છે. આ ઉપરાંત વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાથે રેલવેના તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ સ્થળ પર હાજર છે. અહીંથી પીએમ મોદી કટક જશે, જ્યાં તેઓ અકસ્માતમાં ઘાયલ લોકોને મળશે.

Odisha | Prime Minister Narendra Modi at the site of #BalasoreTrainAccident where he reviewed the restoration work that is underway. pic.twitter.com/XZ8hA9MSK9 — ANI (@ANI) June 3, 2023

રેલ્વે મંત્રી વડાપ્રધાનને અકસ્માત બાદ થયેલા કામની જાણકારી આપી રહ્યા છે. રેલવે અધિકારીઓએ પીએમને કેટલીક ફાઈલો બતાવી છે, જેમાં અકસ્માતની માહિતી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી બાલાસોર મેડિકલ કોલેજની પણ મુલાકાત લઈ શકે છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને મેડિકલ કોલેજની સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે.

#WATCH | Odisha: Prime Minister Narendra Modi was briefed by Union Railways minister Ashwini Vaishnaw, Union Minister Dharmendra Pradhan and other officials about the #BalasoreTrainAccident at the site of the incident. pic.twitter.com/FeZMqwwhOW — ANI (@ANI) June 3, 2023

બાલાસોર આવતા પહેલા પીએમ મોદીએ દિલ્હીમાં બેઠક બોલાવી હતી. આ બેઠકમાં ઓડિશા માર્ગ અકસ્માત સંબંધિત સ્થિતિ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. રેલવેએ કહ્યું છે કે અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનારા મુસાફરોના પરિવારજનોને 10 લાખ રૂપિયા વળતર તરીકે આપવામાં આવશે. પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જીએ કહ્યું છે કે તેમના રાજ્યના જે લોકોએ આ ટ્રેન દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવ્યો છે તેમને 5 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવશે. રેલ્વેએ જણાવ્યું છે કે બચાવ કાર્ય પૂર્ણ થઈ ગયું છે.

#WATCH | Odisha: Prime Minister Narendra Modi was briefed by Union Railways minister Ashwini Vaishnaw, Union Minister Dharmendra Pradhan and other officials about the #BalasoreTrainAccident pic.twitter.com/DBcaMSlWht — ANI (@ANI) June 3, 2023



રેલવેએ આ મામલે તપાસ શરૂ કરી છે

ભારતમાં વર્તમાન રેકોર્ડ મુજબ આ ટ્રેન અકસ્માત ચોથો સૌથી ભયાનક અકસ્માત છે. આ ટ્રેન અકસ્માત બાલાસોર જિલ્લાના બહંગા બજાર સ્ટેશન પાસે શુક્રવારે સાંજે લગભગ 7 વાગ્યાની આસપાસ થયો હતો. હાલમાં રેલવે ત્રણેય ટ્રેનો એકબીજા સાથે કેવી રીતે અથડાઈ તેની તપાસમાં લાગેલી છે. ભારતી રેલવેએ એક નિવેદનમાં કહ્યું છે કે ટ્રેન દુર્ઘટનાની તપાસ એએમ ચૌધરીને સોંપવામાં આવી છે, જેઓ દક્ષિણ પૂર્વ સર્કલમાં રેલવે સુરક્ષા કમિશનર છે. રેલવે સેફ્ટી કમિશનર નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલય હેઠળ આવે છે.

#WATCH | Odisha: After taking stock of the situation at Balasore train crash site, PM Modi leaves for a hospital to meet the victims of #OdishaTrainTragedy. pic.twitter.com/DMvcvHGIBY — ANI (@ANI) June 3, 2023



કેવી રીતે થયો અકસ્માત?

ઓડિશામાં આ ટ્રેન દુર્ઘટનામાં ત્રણ ટ્રેનો સંડોવાયેલી છે. આ દુર્ઘટના ત્યારે થઈ જ્યારે ચેન્નાઈ જઈ રહેલી કોરોમંડલ એક્સપ્રેસ પાટા પરથી ઉતરી ગઈ અને તેની બાજુમાં ઉભેલી માલગાડી સાથે અથડાઈ. જેના કારણે કોરોમંડલ એક્સપ્રેસના પાછળના કોચ ત્રીજા ટ્રેક પર પહોંચી ગયા હતા. તે જ સમયે, બીજી બાજુથી આવી રહેલી બેંગલુરુ-હાવડા સુપરફાસ્ટ એક્સપ્રેસ પાટા પરથી ઉતરેલી બોગી સાથે અથડાઈ હતી.

અકસ્માત એટલો ગંભીર હતો કે ટ્રેનના ડબ્બા માલસામાન ટ્રેન પર ચડતા જોવા મળ્યા હતા. NDRFની ટીમે ગેસ કટર અને ઇલેક્ટ્રિક કટરની મદદથી બોગીને કાપીને ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા હતા.