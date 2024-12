અમેરિકામાં AI રિસર્ચર સુચિર બાલાજીના મોતના મામલે માતાની FBI તપાસની માગ

ભારતીય મૂળના અમેરિકન AI રિસર્ચર સુચિર બાલાજીના મૃત્યુનો મામલો અત્યારે ચર્ચામાં છે. બાલાજીનું નિધન 26 નવેમ્બરે સાન ફ્રાન્સિસ્કોમાં થયું હતું. પોલીસે તેને આત્મહત્યાનો મામલો ગણાવ્યો છે પરંતુ પરિવારજનો મૃત્યુને શંકાસ્પદ માને છે અને FBI તપાસની માગ કરી છે. અમેરિકન બિઝનેસમેન એલોન મસ્કે પણ આ મામલે શંકા વ્યક્ત કરી છે. સુચિરના માતા પૂર્ણિમા રામા રાવે પુત્રના એપાર્ટમેન્ટમાં તોડફોડ કરવામાં આવી હોવાનો દાવો કરીને આ સમગ્ર મામલે FBI તપાસની માગ કરી છે. બાથરૂમમાંથી પણ લોહીના ડાઘા મળી આવ્યા હતા, જે હત્યાના સંકેત આપે છે.

સુચિરના માતાનું કહેવું છે કે તેમના પુત્રની હત્યાને આત્મહત્યા જાહેર કરવામાં આવી છે. તપાસ અધિકારીઓએ કેસની યોગ્ય તપાસ કરી નથી. આ સમગ્ર મામલે એલોન મસ્કે પણ કહ્યું છે કે આ આત્મહત્યાનો મામલો લાગતો નથી. મસ્કે સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટમાં કહ્યું કે આ મામલો આત્મહત્યા જેવો લાગતો નથી. દરમિયાન સુચિરના માતાએ મસ્કને આ મામલે મદદ માટે વિનંતી કરી છે.

Update on @suchirbalaji

We hired private investigator and did second autopsy to throw light on cause of death. Private autopsy doesn’t confirm cause of death stated by police.

Suchir’s apartment was ransacked , sign of struggle in the bathroom and looks like some one hit him…

— Poornima Rao (@RaoPoornima) December 29, 2024