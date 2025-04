ટીમ ઇન્ડિયાના બાંગ્લાદેશ પ્રવાસની જાહેરાત

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના બાંગ્લાદેશ પ્રવાસની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ પ્રવાસ આ વર્ષે ઓગસ્ટમાં થશે. જ્યાં કુલ 6 મેચ રમાશે. પહેલા ODI શ્રેણીનું આયોજન કરવામાં આવશે, ત્યારબાદ T20 મેચ રમાશે. 17 ઓગસ્ટથી પહેલી વનડે ત્યારબાદ, 20 ઓગસ્ટ અને 23 ઓગસ્ટના રોજ ODI મેચો રમાશે. આ પછી 26 ઓગસ્ટ, 29 ઓગસ્ટ અને છેલ્લે 31 ઓગસ્ટના રોજ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો રમાશે. આ દ્વિપક્ષીય શ્રેણી બે દક્ષિણ એશિયાઈ પડોશીઓ વચ્ચે વધતી જતી ક્રિકેટ સ્પર્ધાને વધુ મજબૂત બનાવશે.

Dates announced for #TeamIndia‘s tour of Bangladesh.

The Senior Men’s Team will play three T20Is and as many ODIs against Bangladesh.#BANvIND pic.twitter.com/xRnQa0BlZL

— BCCI (@BCCI) April 15, 2025