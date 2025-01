પોરબંદરમાં કોસ્ટ ગાર્ડનું એક હેલિકોપ્ટર ક્રેશ, 3ના મોત

ગુજરાતના પોરબંદર એરપોર્ટ પર એક મોટો અકસ્માત થયો છે. અહીં કોસ્ટ ગાર્ડનું એક હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું છે. આ અકસ્માતમાં 3 લોકોના મોત થયા છે. આ સિવાય ઘણા લોકો ઘાયલ થયાના પણ સમાચાર છે. ઇજાગ્રસ્તોને ભાવસિંહજી સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઇ જવાયા છે. આના બે મહિના પહેલા કોસ્ટ ગાર્ડનું એક હેલિકોપ્ટર દરિયામાં ક્રેશ થયું હતું. અકસ્માત બાદ તરત જ રાહત કાર્ય શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. જે હેલિકોપ્ટર ક્રેશ થયું તે ALH-ધ્રુવ હેલિકોપ્ટર છે.

#BREAKING

During the training in Porbandar Coastgard of Gujarat, the Indian Coast Guard ALH has been crashed while three people died and many injured are the injured in Porbandar Bhav Singh Ji District Hospital.#HelicopterCrash #coastguard#porbandar pic.twitter.com/153wcrBO5X

