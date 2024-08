રેસલર અમન સેહરાવતનો વિજય, સેમિફાઇનલમાં પહોંચ્યો

ભારતના કુસ્તીબાજે પેરિસમાં ચમત્કાર કરી બતાવ્યો છે. અમે વાત કરી રહ્યા છીએ અમન સેહરાવતની જેણે 57 કિગ્રા કુસ્તી કેટેગરીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને સેમિફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી. અમન સેહરાવતે અલ્બેનિયન રેસલરને 12-0થી હરાવ્યો હતો. આ જીત સાથે અમન હવે મેડલથી એક પગલું દૂર છે. જો અમન સેહરાવત સેમિફાઇનલ જીતીને ફાઇનલમાં પહોંચશે તો તેનો સિલ્વર મેડલ કન્ફર્મ થઈ જશે અને જો તે ત્યાં પણ જીતશે તો ગોલ્ડ મેડલ તેના નામે થઈ જશે.

🇮🇳 𝗔𝗺𝗮𝗻 𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿𝘀 𝘁𝗵𝗿𝗼𝘂𝗴𝗵 𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗶𝘀! A massive performance from Aman Sehrawat to win his quarter-final bout against Zelimkhan Abakarov to advance to the semi-final.

🙌 Final score: Aman 12 – 0 Zelimkhan

⏰ He will next take on 1st seed, Rei… pic.twitter.com/j5C2VOofEK

