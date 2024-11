IPL બાદ હવે વુમન્સ પ્રીમિયર લીગની આગામી સિઝન માટે પણ રિટેન્શન લિસ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ વખતે વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગમાં મિની હરાજી થશે, તેથી તમામ ટીમોએ કેટલાક ખેલાડીઓને જાળવી રાખ્યા છે. ગત સિઝનની ચેમ્પિયન રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે કુલ 7 ખેલાડીઓને બહાર કર્યા છે. આ સિવાય દિલ્હી કેપિટલ્સ અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ જેવી ટીમોએ પોતાનું કોર ગ્રુપ જાળવી રાખ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે, WPLમાં દરેક ટીમમાં છ વિદેશી ખેલાડીઓ સહિત 18 ખેલાડીઓ હોઈ શકે છે. તમામ ટીમોના પર્સમાં 15 કરોડ રૂપિયા છે.

WPL 2025 રીટેન્શન લિસ્ટ જાહેર

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર

રીટેન્શન : સ્મૃતિ મંધાના (કેપ્ટન), સબીનેની મેઘના, રિચા ઘોષ, એલિસ પેરી, જ્યોર્જિયા વેરહેમ, શ્રેયંકા પાટીલ, આશા શોભના, સોફી ડિવાઇન, રેણુકા સિંઘ, સોફી મોલિનેક્સ, એકતા બિષ્ટ, કેટ ક્રોસ, કનિકા આહુજા, ડેની વ્યાટ.

રિલીઝ: દિશા કસાટ, ઈન્દ્રાણી રોય, નદીન ડી ક્લાર્ક, શુભા સતીશ, શ્રદ્ધા પોકરકર, સિમરન બહાદુર, હીથર નાઈટ.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ

રીટેન્શન: હરમનપ્રીત કૌર (કેપ્ટન), પૂજા વસ્ત્રાકર, યાસ્તિકા ભાટિયા, નેટ સાયવર-બ્રન્ટ, હેલી મેથ્યુઝ, એમેલિયા કેર, ક્લો ટ્રાયઓન, અમનજોત કૌર, સાયકા ઈશાક, જીંતીમાની કલિતા, એસ સજના, કીર્તન બાલક્રિષ્નન, શબનીમ.

રિલીઝ: પ્રિયંકા બાલા, હુમૈરા કાઝી, ફાતિમા જાફર, ઇસી વોંગ.

દિલ્હી કેપિટલ્સ

રીટેન્શન: શેફાલી વર્મા, જેમિમાહ રોડ્રિગ્સ, તાનિયા ભાટિયા, રાધા યાદવ, અરુંધતિ રેડ્ડી, શિખા પાંડે, સ્નેહા દીપ્તિ, મિનુ મણિ, તિતાસ સાધુ, મેગ લેનિંગ, એલિસ કેપ્સી, મેરિઝાન કેપ, જેસ જોનાસેન, એનાબેલ સધરલેન્ડ.

