શું 2026 માં T20 વર્લ્ડ કપ જીત્યા પછી વિક્ટ્રી પરેડ થશે?

ભારત દ્વારા ICC Men’s T20 World Cup 2026 જીત્યા બાદ સમગ્ર દેશમાં ઉજવણીનો માહોલ છે. India cricket teamએ ફાઇનલમાં New Zealand ને 96 રનથી હરાવીને ઐતિહાસિક જીત મેળવી છે. આ જીત માત્ર એક ટ્રોફી સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ વિશ્વ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં ભારત માટે એક મહત્વપૂર્ણ માઇલસ્ટોન બની છે. ટીમ ઇન્ડિયા હવે સતત બે વખત ટી20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર વિશ્વની પ્રથમ ટીમ બની ગઈ છે.
આ ઐતિહાસિક જીત પછી હવે દેશભરના ક્રિકેટપ્રેમીઓમાં એક જ પ્રશ્ન ચર્ચામાં છે કે શું આ જીતની ઉજવણી માટે વિશાળ વિક્ટ્રી પરેડ યોજાશે? ટીમ ઇન્ડિયાની આ સફળતાને ભવ્ય રીતે ઉજવવા માટે Board of Control for Cricket in India એટલે કે BCCI તરફથી મેગા સેલિબ્રેશન કાર્યક્રમની તૈયારી ચાલી રહી હોવાની માહિતી સામે આવી રહી છે.
અહેવાલો અનુસાર BCCI આ જીતને યાદગાર બનાવવા માટે વિશેષ કાર્યક્રમનું આયોજન કરી શકે છે, જેમાં ખેલાડીઓ અને ફેન્સ બંને એક સાથે ઉજવણી કરી શકે. આ કાર્યક્રમમાં ટીમના ખેલાડીઓ માટે ખાસ સન્માન સમારંભ, ટ્રોફી સાથે ઉજવણી અને શહેરોમાં વિજય પરેડ જેવી યોજનાઓ પર વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો છે.
આવી ઉજવણી અગાઉ પણ જોવા મળી હતી. 2024માં જ્યારે ભારતે ટી20 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો ત્યારે ટીમ ઇન્ડિયા ભારત પરત ફર્યા બાદ Mumbaiમાં ભવ્ય વિક્ટ્રી પરેડ યોજાઈ હતી. તે સમયે ખેલાડીઓ ખુલ્લી છતવાળી બસમાં ઊભા રહીને ફેન્સનું અભિવાદન સ્વીકારતા જોવા મળ્યા હતા. હજારો ક્રિકેટપ્રેમીઓ રસ્તાઓ પર ઉમટી પડ્યા હતા અને સમગ્ર શહેરમાં ઉત્સવનો માહોલ સર્જાયો હતો.
આ વખતની ઉજવણી વધુ વિશાળ હોઈ શકે તેવી ચર્ચા છે. અહેવાલો મુજબ BCCI આ વખતે માત્ર એક શહેરમાં નહીં પરંતુ બે મોટા શહેરોમાં ઉજવણીનું આયોજન કરી શકે છે. શક્ય છે કે કાર્યક્રમ Mumbai ઉપરાંત દેશની રાજધાની New Delhiમાં પણ યોજાય.
ક્રિકેટપ્રેમીઓ માટે આ ઉજવણી ખાસ બની શકે છે કારણ કે તેઓ પોતાના મનપસંદ ખેલાડીઓને નજીકથી જોઈ શકશે અને તેમની સાથે આ ઐતિહાસિક જીતનો આનંદ વહેંચી શકશે. ટીમ ઇન્ડિયાના ખેલાડીઓ માટે પણ આ ક્ષણ યાદગાર બનશે કારણ કે દેશભરના ફેન્સ તેમની મહેનત અને જીતને ઉજવશે.
વિશ્વ ક્રિકેટમાં ભારતની આ સફળતાએ દેશભરમાં ગૌરવનો માહોલ ઉભો કર્યો છે. ખેલાડીઓની શાનદાર બેટિંગ, બોલિંગ અને ટીમવર્કના કારણે ભારતે ફરી એકવાર સાબિત કર્યું કે તે વિશ્વ ક્રિકેટની સૌથી મજબૂત ટીમોમાંથી એક છે.
હાલમાં BCCI તરફથી વિક્ટ્રી પરેડ અંગે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી, પરંતુ તૈયારીઓ અંગેની ચર્ચાઓથી સ્પષ્ટ થાય છે કે આ જીતની ઉજવણી ભવ્ય અને યાદગાર બની શકે છે. આગામી દિવસોમાં બોર્ડ તરફથી કાર્યક્રમ અંગે સત્તાવાર માહિતી જાહેર થવાની સંભાવના છે.
ભારતની આ ઐતિહાસિક જીત પછી દેશભરના ફેન્સ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે કે ટીમ ઇન્ડિયાની વિજય યાત્રા ક્યારે અને ક્યાં યોજાશે. જો આ વિક્ટ્રી પરેડ યોજાય છે તો તે ચોક્કસપણે ક્રિકેટ ઇતિહાસની સૌથી મોટી ઉજવણીમાંની એક બની શકે છે.