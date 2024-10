ઈન્ડિયન આર્મી પર એવું તો શું બોલી અભિનેત્રી? લોકોએ બૉયકૉટની કરી માંગ

મુંબઈ: સાઈ પલ્લવી નિતેશ તિવારીની ફિલ્મ ‘રામાયણ’થી બોલિવૂડમાં ડેબ્યૂ કરશે, જેમાં તે માતા સીતાનું પાત્ર ભજવતી જોવા મળશે. આ ફિલ્મ બાદ અભિનેત્રી ચર્ચામાં છે. જો કે, છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તે તેની કોઈ ફિલ્મને કારણે નહીં પરંતુ તેના એક નિવેદનના કારણે હેડલાઈન્સમાં આવી છે. તેનો એક જૂનો વીડિયો સામે આવ્યો છે, જેના પછી તેને સોશિયલ મીડિયા પર ટીકાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ભારતીય સેના પર વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યા બાદ હવે સોશિયલ મીડિયા પર અભિનેત્રીનો બહિષ્કાર કરવાની માંગ ઉઠી છે. બોયકોટ સાઈ પલ્લવી X પર ટ્રેન્ડ કરી રહ્યુ છે.

સાઈ પલ્લવીના નિવેદનથી લોકો ગુસ્સે થયા

સાઈ પલ્લવીએ શું કહ્યું જેનાથી લોકો ગુસ્સે થયા ? અને તેઓ સાઈ પલ્લવીનો બહિષ્કાર કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. ઈન્ટરનેટ પર વાયરલ થઈ રહેલી ક્લિપ જેણે વિવાદને વેગ આપ્યો છે તે જાન્યુઆરી 2022ના ઈન્ટરવ્યુની છે. સાઈ પલ્લવી જે કહેતી હતી તેનો સાર એ હતો કે આપણે હિંસાના મુદ્દાને સમજવામાં નિષ્ફળ ગયા છીએ. વાયરલ વીડિયોમાં તેને કહેતા સાંભળી શકાય છે કે’પાકિસ્તાનના લોકો માને છે કે આપણી સેના આતંકવાદી જૂથ છે, પરંતુ આપણા માટે તેમની સેના એવી છે. તેથી, દ્રષ્ટિકોણ બદલાય છે. હું હિંસાને સમજી શકતી નથી.’

Sai Pallavi called Indian Army ‘Pakistani Terrorist’, people’s patriotism got hurt- tell me how many innocent people we killed..!!#BoycottSaiPallavi pic.twitter.com/Uo0fGXT4eS

— Vivek Sharma (@_Mr_Vivek_) October 28, 2024