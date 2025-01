VIDEO: આમિર ખાને ગુનગુનાવ્યું ‘પહેલા નશા’ ગીત

આમિર ખાનના ચાહકોએ તેને અભિનયથી લઈને નૃત્ય કરતા જોયો છે. પણ ક્યારેય આમિર ખાનને ગીત ગાતા નહીં જોયો હોય. હવે આમિર ખાને પણ પોતાના ચાહકોની આ ઈચ્છા પૂરી કરી છે. આમિર ખાન પોતાના ઘરે મહેમાનોની સામે ‘પહલા નશા’ ગીત ગાતો જોવા મળ્યો. આમિર ખાનનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

આ વીડિયોમાં, આમિર ખાન પોતાના ઘરે ભેગા થયેલા મહેમાનોની સામે “પહલા નશા” ગીત ગાઈ રહ્યો છે. હકીકતમાં, તાજેતરમાં આમિર ખાને એલી અવરામની પહેલી મરાઠી ફિલ્મ ‘ઈલુ ઈલુ 1998’ ના પ્રીમિયરમાં હાજરી આપી હતી. આ ફિલ્મના સ્ક્રીનિંગ પછી, આમિર ખાને ફિલ્મના કલાકારોને તેમના ઘરે મળવા આમંત્રણ આપ્યું. સુપરસ્ટારના નિવાસસ્થાને હાજર લોકોએ બુધવારે રાત્રે થયેલા ઉજવણીના ઘણા વીડિયો શેર કર્યા છે. એક વિડીયોમાં 1998ની ઇલુ ઇલુ ટીમ આમિર ખાનની 1992ની ફિલ્મ ‘જો જીતા વહી સિકંદર’ નું ‘પહલા નશા’ ગીત ગાતી જોવા મળે છે.

અભિનેતાએ વીડિયો શેર કર્યો

અભિનેતા ગૌરવ કાલુષ્ટેએ ગઈકાલે રાત્રે આમિર ખાનના ઘરેનો એક વીડિયો પોતાની ઇન્સ્ટાગ્રામ વાર્તાઓ પર શેર કર્યો છે. આ વીડિયો શેર કરતા ગૌરવે લખ્યું, ‘આમિર ખાન સાહેબ, તમારા ઘરમાં અમારું સ્વાગત કરવા બદલ આભાર!’ તેમણે એક વિડીયો સાથે લખ્યું જેમાં આમિર અન્ય લોકો સાથે ‘પહલા નશા’ ગાતો જોવા મળે છે. સુપરસ્ટાર તેમના ઘરે ‘ઇલુ ઇલુ 1998’ ના કલાકારોથી ઘેરાયેલા હતા. જ્યારે એક પિયાનોવાદક પિયાનો વગાડી રહ્યો હતો અને આમિર ખાન અન્ય લોકો સાથે હતો, ત્યારે આ વીડિયો ચાહકોમાં ચોક્કસ જૂની યાદો તાજી કરશે.

Marathi movie #iluilu1998 cast sings ‘Pehla Nasha’ along with #AamirKhan at his home ❤ pic.twitter.com/oScILpQOWQ

— RAJ (@AamirsDevotee) January 30, 2025