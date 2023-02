વિરાટ કોહલી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી 25000 રન પૂરા કરનાર ખેલાડી બન્યો

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામે દિલ્હીમાં રમાઈ રહેલી બીજી ટેસ્ટ મેચ દરમિયાન પોતાના આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરમાં વધુ એક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. જ્યારે વિરાટ કોહલીએ ટીમની બીજી ઇનિંગ દરમિયાન તેનો 12મો રન પૂરો કર્યો, ત્યારે તે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 25000 રનના આંકને સ્પર્શનાર 6મો આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડી બન્યો. બીજી તરફ કોહલી પણ આ મામલે સચિન તેંડુલકર બાદ બીજો ભારતીય ખેલાડી બની ગયો છે.

