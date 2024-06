VIDEO: ICCએ ટીમ ઈન્ડિયાને આપી કડક સુરક્ષા

વિરાટ કોહલી T20 વર્લ્ડ કપ માટે અમેરિકા પહોંચી ગયો છે. તે ન્યૂયોર્કમાં ટીમ ઈન્ડિયા સાથે જોડાઈ ગયો છે. જોકે, થાકને કારણે તે 1 જૂને બાંગ્લાદેશ સામેની વોર્મ-અપ મેચમાં ભાગ લઈ શક્યો નહોતો. હવે તે 5 જૂને આયર્લેન્ડ સામે સીધી ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆત કરશે. આ પહેલા આખી ટીમ નેટ્સમાં સખત મહેનત કરી રહી છે અને ટીમની સાથે વિરાટ કોહલી પણ ઘણો પરસેવો પાડી રહ્યો છે. આ દરમિયાન અમેરિકામાં કેટલાક ખાસ દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. એક તરફ વિરાટનું ખાસ કેપ સાથે સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું, તો બીજી તરફ ટીમ ઈન્ડિયા માટે આશ્ચર્યજનક સુરક્ષા જોવા મળી હતી.

કોહલીને ખાસ કેપ મળી હતી

ICCએ સ્વાગત માટે ખાસ પ્લાન બનાવ્યો હતો અને ન્યૂયોર્કમાં વિરાટનું ખાસ કેપ સાથે સ્વાગત કર્યું હતું. કેપ મેળવ્યા બાદ વિરાટે તેને ભગવાનની યોજના ગણાવી. વિરાટ કોહલી હંમેશા ક્રિકેટના તમામ ફોર્મેટમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે. આ માટે તેણે ICC તરફથી ઘણા એવોર્ડ પણ જીત્યા છે. વચ્ચે ત્રણ વર્ષ સુધી તેનો ખરાબ સ્પેલ રહ્યો, પરંતુ 2023માં તેણે ફરીથી તેની ગતિ પકડી અને 27 ODI મેચોમાં 72ની એવરેજથી 1377 રન બનાવ્યા. તે 2023 ODI વર્લ્ડ કપમાં પણ સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી હતો. હવે ICC એ 2023 માં ODI ફોર્મેટમાં તેના શાનદાર પ્રદર્શન માટે વિરાટને તેની ODI ટીમમાં સામેલ કર્યો છે અને ન્યૂયોર્ક પહોંચતા જ તેને ODI પ્લેયર ઓફ ધ યર એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યો છે. આ માટે તેને ICC ODI ટીમની ખાસ કેપ પણ આપવામાં આવી છે.

