ગુજરાત ચૂંટણીમાં દિગ્ગજ નેતાઓએ કર્યું મતદાન

ગુજરાતમાં પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન ચાલી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં મતદાન માટે મતદાન મથક પર લાંબી કતારો જોવા મળી રહી છે. ગુજરાતમાં પ્રથમ તબક્કાના મતદાન માટે મોટા દિગ્ગજ નેતાઓ પણ ધીમે ધીમે પહોંચી રહ્યા છે. પ્રથમ તબક્કાના મતદાનમાં તમામની નજર ઇસુદાન ગઢવી , પુરુષોત્તમ સોલંકી , કુંવરજી બાવળિયા , કાંતિલાલ અમૃતિયા , રીવાબા જાડેજા અને ગોપાલ ઇટાલિયા પર છે , કારણ કે પ્રથમ તબક્કામાં માત્ર તેમની જ કસોટી થશે. અત્યાર સુધી ઘણા દિગ્ગજ નેતાઓએ પ્રથમ તબક્કા માટે મતદાન કર્યું છે. ચાલો જાણીએ અત્યાર સુધી કોને અને ક્યાંથી વોટ આપ્યો છે.

મંત્રી પૂર્ણેશ મોદીએ મતદાન કર્યું

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં મતદાન ચાલી રહ્યું છે. દરમિયાન , ગુજરાતના મંત્રી પૂર્ણેશ મોદીએ પ્રથમ તબક્કામાં સુરતના એક મતદાન મથક પર પોતાનો મત આપ્યો.

Gujarat minister Purnesh Modi casts his vote at a polling booth in Surat in the first phase of #GujaratAssemblyPolls pic.twitter.com/UmMuUwdFcT

રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની રીવાબા જાડેજાએ મતદાન કર્યું

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં મતદાન ચાલી રહ્યું છે. રાજકોટમાં ભાજપના ઉમેદવાર અને ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની રીવાબા જાડેજાએ મતદાન કર્યું છે. રિવાબા જાડેજા જામનગર ઉત્તરમાંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. મત આપ્યા બાદ રીવાબાએ કહ્યું- રાજકારણમાં આવું પહેલીવાર નથી થઈ રહ્યું કે એક જ પરિવારના લોકો અલગ-અલગ પક્ષો સાથે જોડાયેલા હોય. મને જામનગરની જનતા પર વિશ્વાસ છે , અમે સર્વાંગી વિકાસ પર ધ્યાન આપીશું અને આ વખતે પણ ભાજપ સારા માર્જિનથી જીતો.

#GujaratAssemblyPolls | BJP's Rivaba Jadeja casts her vote in Rajkot. She is contesting from Jamnagar North. pic.twitter.com/4tynZjYnwe

ગુજરાત ભાજપના અધ્યક્ષ સી.આર. પાટીલે મતદાન કર્યું.

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં ગુરુવારે સવારે 8 વાગ્યાથી મતદાન ચાલી રહ્યું છે. દરમિયાન , ગુજરાત ભાજપ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલે સુરતમાં પોતાનો મત આપ્યો છે.

Gujarat BJP chief CR Paatil casts his vote for the first phase of #GujaratElections at a polling station in Surat. pic.twitter.com/4ZcRGRtQOn

વિજય રૂપાણીએ રાજકોટમાં મતદાન કર્યું હતું

ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ભાજપના નેતા વિજય રૂપાણીએ રાજકોટમાં મતદાન કર્યું છે. આ પહેલા તેમણે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં મતદાન કરવા લોકોને અપીલ પણ કરી હતી.

Former Gujarat CM Vijay Rupani and his wife Anjali Rupani cast their votes at a polling station in Rajkot, in the first phase of #GujaratAssemblyPolls pic.twitter.com/Kvain9rjCU

હર્ષ સંઘવીએ મતદાન કર્યું

#GujaratElections2022 | Gujarat Home minister Harsh Sanghavi cast his vote in Surat. pic.twitter.com/68aopJsc85

રાજવી પરિવારે મતદાન કર્યું

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીના પ્રથમ તબક્કામાં રાજકોટના તત્કાલિન રાજવી પરિવારના સભ્યો માંધાતા સિંહ જાડેજા ઠાકોર અને કાદમ્બરી દેવીએ મતદાન કર્યું હતું.

Gujarat | Mandhatasinh Jadej Thakor Saheb and Kadambari Devi – members of the erstwhile royal family in Rajkot cast their votes today in the first phase of #GujaratElection2022

They arrived at the polling station in a vintage car. pic.twitter.com/o2XRv60zCr

