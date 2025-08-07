તેમના બધા જુઠ્ઠાણાં ઉજાગર થઈ રહ્યા છે, PM મોદીની નિવેદન પર ઉદ્ધવ ઠાકરેની ટિપ્પણી

શિવસેના (ઉદ્ધવ બાળાસાહેબ ઠાકરે) ના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા છે, અને ખેડૂતો પ્રત્યે બેવડા ધોરણ અપનાવવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે બે થી ત્રણ વર્ષ સુધી, દિલ્હી આવવા માંગતા ખેડૂતોને રોકવામાં આવ્યા. કેટલાક ગરીબ ખેડૂતો મૃત્યુ પામ્યા. ત્યારે સરકારને તેમની યાદ નહોતી આવી. હવે જ્યારે ચૂંટણી નજીક આવી છે, ત્યારે ખેડૂતોને ફરીથી યાદ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
ઉદ્ધવ ઠાકરેએ આરોપ લગાવ્યો કે જ્યારે તેમના પિતા બાળાસાહેબ ઠાકરે ભૂખ હડતાળ પર હતા, ત્યારે તેમને દિલ્હી આવવા દેવામાં આવ્યા ન હતા. તેમના પર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો, દિવાલો ઉભી કરવામાં આવી હતી અને તેમને નક્સલવાદી કહેવામાં આવ્યા હતા. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે પરંતુ હવે ધીમે ધીમે કેન્દ્રના બધા જુઠ્ઠાણા ખુલ્લા પડી રહ્યા છે, અને તેમનો અસલી ચહેરો સામે આવી રહ્યો છે.
તે જ સમયે જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે શું મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેના (MNS) ના વડા રાજ ઠાકરે પણ દિલ્હીમાં રાહુલ ગાંધીને મળશે અને ભારત જોડાણની બેઠકમાં હાજરી આપશે ત્યારે ઉદ્ધવ ઠાકરેએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું, “બંને ભાઈઓ ખૂબ જ સક્ષમ છે. અમે જે કરવાનું છે તે કરીશું. કોઈ ત્રીજા વ્યક્તિની જરૂર નથી.”
વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુરુવારે કહ્યું હતું કે ભારત તેના ખેડૂતો, માછીમારો અને પશુપાલકોના હિત સાથે ક્યારેય સમાધાન કરશે નહીં, ભલે તેના માટે તેમને વ્યક્તિગત રીતે ભારે કિંમત ચૂકવવી પડે. આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે યુએસ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતીય માલ પર આયાત ડ્યુટી 50 ટકા સુધી વધારી દીધી છે અને વેપાર સોદાને લઈને બંને દેશો વચ્ચે ખેંચતાણ ચાલી રહી છે.
અમેરિકા ભારતના કૃષિ અને ડેરી બજારોમાં વધુ પ્રવેશ ઇચ્છે છે, પરંતુ ભારત આ માટે સંમત નથી કારણ કે તેનાથી ખેડૂતો પર પ્રતિકૂળ અસર પડી શકે છે. મોદીએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું, “અમારા માટે, ખેડૂતોનું કલ્યાણ સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા છે. હું જાણું છું કે મારે વ્યક્તિગત રીતે મોટી કિંમત ચૂકવવી પડશે, પરંતુ હું તેના માટે તૈયાર છું.”