ટનલ રેસ્ક્યું સફળ, PM મોદી, રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ, અમિત શાહ, CM ધામીએ વ્યક્ત કરી ખુશી

ઉત્તરકાશીના સિલ્ક્યારા ટનલમાં ફસાયેલા તમામ 41 મજૂરોને 17 દિવસ બાદ સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. સીએમ પુષ્કર સિંહ ધામીએ આ મજૂરોને હાર પહેરાવીને બહાર આવકાર્યા હતા. ત્યારપછી આ મજૂરોને મેડિકલ ચેકઅપ માટે એમ્બ્યુલન્સ મારફતે હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યા હતા. પીએમ મોદી પણ આ બચાવ અભિયાનને લઈને સીએમ ધામી પાસેથી દરેક ક્ષણની માહિતી લઈ રહ્યા હતા. મજૂરો બહાર આવતા જ પીએમ મોદીએ બધાને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. જે કામદારો બહાર આવ્યા છે તેમની હેલ્થ ચેકઅપ ચાલુ છે.

તમામ મજૂરોની મુખ્યમંત્રી ધામી દ્વારા હાર પહેરાવી સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. હાલમાં તમામ મજૂરોને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે. આ રેસ્ક્યું ઓપરેશન સરળતા રીતે પૂર્ણ થતા સમગ્ર દેશમાં ખુશીનો માહોલ છે. ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપતિ મૂર્મુ, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ, નીતિન ગડકરી, સીએમ ધામી સહિત અનેક દિગ્ગજોએ શુભકામનાઓ પાઠવી ખુશી વ્યક્ત કરી હતી.

PM મોદીએ કર્યું ટ્વિટ

ઉત્તરકાશીમાં આપણાં શ્રમિક ભાઈઓના બચાવ અભિયાનની સફળતા દરેકને ભાવુક કરી રહી છે. સુરંગમાં ફસાયેલા મિત્રોને હું કહેવા માંગુ છું કે તમારી હિંમત અને ધૈર્ય દરેકને પ્રેરણા આપે છે. હું તમારા કુશળ અને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્યની કામના કરું છું. ખૂબ જ સંતોષની વાત છે કે લાંબી રાહ જોયા બાદ હવે આપણા આ સાથી તેમના પ્રિયજનોને મળશે. આ પડકારજનક સમયમાં આ તમામ પરિવારોએ જે ધીરજ અને હિંમત દાખવી છે તેની જેટલી સરાહના કરવી તેટલી ઓછી છે. હું આ બચાવ કાર્ય સાથે જોડાયેલા તમામ લોકોની હિંમતને પણ સલામ કરું છું. તેમની બહાદુરી અને નિશ્ચયએ આપણા શ્રમિક ભાઈઓને નવું જીવન આપ્યું છે. આ મિશનમાં સામેલ દરેક વ્યક્તિએ માનવતા અને ટીમ વર્કનું અદભૂત ઉદાહરણ સ્થાપિત કર્યું છે.

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ વ્યક્ત કરી ખુશી

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ કહ્યું કે ઉત્તરાખંડમાં સુરંગમાં ફસાયેલા તમામ કામદારોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે તે જાણીને તેઓ રાહત અને આનંદની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે.

અમિત શાહે વ્યક્ત કરી ખુશી

કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અમિત શાહે લખ્યું, “દેશ માટે આ એક મહાન સમાચાર છે કે ઉત્તરકાશીમાં એક સુરંગમાં ફસાયેલા અમારા તમામ 41 મજૂર ભાઈઓને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. સુરંગમાં આવી પડકારજનક પરિસ્થિતિનો સામનો કરીને દેશ ખૂબ જ દુઃખી છે. તેમની હિંમતને સલામ. તે તમામ લોકો અને એજન્સીઓનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું જેમણે અમારા સાથી નાગરિકોના જીવન બચાવવા માટે અથાક મહેનત કરી છે.

