કર્ણાટક ભાજપના વડાનું વિવાદાસ્પદ નિવેદન

કર્ણાટક બીજેપીના અધ્યક્ષ નલિન કુમાર કતીલે 18મી સદીના મૈસૂરના શાસક ટીપુ સુલતાનને લઈને વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે ટીપુ સુલતાનના પ્રખર અનુયાયીઓ જીવિત ન રહે. એટલું જ નહીં, તેમણે કહ્યું કે ટીપુ સુલતાનના વંશજોને જંગલોમાં મોકલવામાં આવે.ભાજપ ટીપુ સુલતાન પર હજારો લોકોનું બળજબરીથી ધર્માંતરણ કરવાનો આરોપ લગાવી રહ્યું છે. અગાઉની સિદ્ધારમૈયા સરકારે સતત બે વખત ટીપુ સુલતાનની જન્મજયંતિની ઉજવણી કરી હતી. આ અંગે ભાજપ સતત સવાલો ઉઠાવી રહ્યું છે.

So, think if this state requires Tipu's descendants or Lord Ram's and Hanuman's devotees? I challenge on the land of Hanuman – people who love Tipu should not stay here, people who sing Lord Ram's bhajans and celebrate Lord Hanuman should stay here: Karnataka BJP president(14.02) pic.twitter.com/Ohc1gpwaoH

કર્ણાટક બીજેપી અધ્યક્ષે ટીપુ સુલતાન વિશે શું કહ્યું?

કાતિલે બુધવારે કોપ્પલ જિલ્લાના યેલાબુર્ગામાં બીજેપી સમર્થકોને સંબોધિત કરતી વખતે કહ્યું, “અમે ભગવાન રામ અને ભગવાન હનુમાનના ભક્ત છીએ. અમે ભગવાન હનુમાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ અને પ્રણામ કરીએ છીએ અને અમે ટીપુના વંશજ નથી. ચાલો ટીપુના વંશજોને ઘરે પાછા મોકલીએ. તેમણે કહ્યું, “હું અહીંના લોકોને પૂછું છું કે તમે ભગવાન હનુમાનની પૂજા કરો છો કે ટીપુની? તો પછી જેઓ ટીપુના કટ્ટર અનુયાયીઓ છે, તેમને તમે જંગલમાં મોકલશો? હું એક પડકાર જારી કરું છું – જેઓ ટીપુના કટ્ટર અનુયાયીઓ છે તેઓએ આ ફળદ્રુપ જમીન પર રહેવું જોઈએ નહીં.

We're devotees of Lord Ram & Hanuman. We're not Tipu's descendants, we sent his descendants back. So I ask the people of Yelaburga, do you worship Hanuman or sing Tipu's bhajans? Will you chase away people who sing Tipu's bhajans?: Karnataka BJP president Nalinkumar Kateel(14.02) pic.twitter.com/6vgUhWmC4Z

— ANI (@ANI) February 15, 2023