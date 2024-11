‘હવે યુદ્ધ નહીં થાય’, જીત બાદ ટ્રમ્પનો હુંકાર

ભૂતપૂર્વ યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ બુધવારે વ્હાઇટ હાઉસની રેસ જીતવા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે, દેશના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટી રાજકીય પુનરાગમન નોંધાવી રહ્યા છે. તેમણે ચૂંટણીમાં તેમના ડેમોક્રેટિક હરીફ કમલા હેરિસને હરાવ્યા છે. ટ્રમ્પે ફ્લોરિડાના વેસ્ટ પામ બીચમાં પોતાના સંબોધનમાં કહ્યું, ‘આ અમેરિકાનો સુવર્ણ યુગ હશે… અમેરિકાએ અમને અભૂતપૂર્વ જનાદેશ આપ્યો છે. આ દરમિયાન ટ્રમ્પે યુદ્ધને લઈને મોટું નિવેદન પણ આપ્યું છે. પોતાના તાજેતરના ભાષણ દરમિયાન ટ્રમ્પે ઈઝરાયેલ અને યુક્રેન વચ્ચેના યુદ્ધ તરફ ઈશારો કર્યો અને કહ્યું કે હું યુદ્ધ રોકવાનો છું, ફરી કોઈ યુદ્ધ નહીં થવા દઈશ. આ સિવાય પોતાના પાછલા કાર્યકાળની યાદ અપાવતા તેમણે કહ્યું કે અમે ચાર વર્ષમાં કોઈ યુદ્ધ નથી લડ્યું. જોકે ISISનો પરાજય થયો હતો.

#TRUMP #VANCE: “I think we just witnessed the greatest political comeback in the history of America. We’re never going to stop fighting for you and your dreams. After the greatest political comeback in history, we’re now going to have the greatest economic comeback too.” #POTUS… pic.twitter.com/Qtc4OF2OlG

— Jason Pepe 🇺🇸 (@Pepesplants) November 6, 2024