સુપ્રીમ કોર્ટે સેનાની ભરતી માટે કેન્દ્રની યોજનાને મંજૂરી આપી

સુપ્રીમ કોર્ટે સોમવારે સેનાની ભરતી માટે કેન્દ્ર સરકારની અગ્નિપથ યોજના સામેની બે અપીલને ફગાવી દીધી હતી. સુપ્રીમ કોર્ટે ટિપ્પણીમાં કહ્યું કે આ યોજના મનસ્વી નથી. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે અન્ય બાબતો કરતાં જનહિત વધુ મહત્વનું છે. આ સાથે કોર્ટે એમ પણ કહ્યું કે અગ્નિપથ યોજનાની શરૂઆત પહેલા સંરક્ષણ ભરતી પ્રક્રિયામાં જે ઉમેદવારોની પસંદગી કરવામાં આવી છે તેમને નિમણૂક કરવાનો અધિકાર નથી.

Supreme Court rejects two pleas pertaining to challenging Delhi High Court order upholding govt’s Agnipath scheme for entry into Armed Forces and affirms the validity of the scheme.

Court lists for April 17 to hear another plea related to recruitment in IAF prior to the…

