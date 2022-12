દિલ્હી લિકર પોલિસી કેસમાં તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રીની પુત્રીને ફરી સમન્સ

સીબીઆઈ 11 ડિસેમ્બરે દિલ્હીના દારૂ નીતિ કૌભાંડ મામલે TRS એમએલસી કવિતાનું નિવેદન રેકોર્ડ કરશે. તેલંગાણાના મુખ્યમંત્રી કે ચંદ્રશેખર રાવની પુત્રી કે કવિતા (કે કવિતા) નું નિવેદન રવિવારે સવારે 11 વાગ્યે તેમના હૈદરાબાદના નિવાસસ્થાને રેકોર્ડ કરવામાં આવશે. અગાઉ, કવિતાને દિલ્હી દારૂ કૌભાંડ કેસમાં મંગળવારે કેન્દ્રીય એજન્સી સમક્ષ હાજર થવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. જેના પર તેણે સીબીઆઈને બીજી કોઈ તારીખ આપવા વિનંતી કરી.

TRS MLC K Kavitha writes to CBI to provide copies of the complaint received from Praveen Roy, MHA. MLC K Kavitha also writes to fix their meeting at Hyderabad after receiving the documents. pic.twitter.com/cpS2fI00Tm

— ANI (@ANI) December 3, 2022