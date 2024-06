T20 World Cup : ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચે મુકાબલો

T20 વર્લ્ડ કપ 2024નો સુપર-8 રાઉન્ડ શરૂ થઈ ગયો છે અને ટીમ ઈન્ડિયા પ્રથમ વખત આ રાઉન્ડમાં પ્રવેશવા જઈ રહી છે. સુપર-8ની પોતાની પ્રથમ મેચમાં ભારત અને અફઘાનિસ્તાન આમને-સામને છે. આ મેચ આજે સાંજે બાર્બાડોસના બ્રિજટાઉનમાં રમાશે. ભારતીય ટીમે ગ્રુપ સ્ટેજમાં 4માંથી 3 મેચ જીતી હતી. ટીમ ઈન્ડિયા આ વર્લ્ડ કપમાં પહેલીવાર કેરેબિયન મેદાનમાં રમશે, જ્યારે અફઘાનિસ્તાને તેની તમામ મેચો અહીં વેસ્ટ ઈન્ડિઝમાં રમી છે. ટીમ ઈન્ડિયાના બેટ્સમેનોનું પ્રદર્શન અત્યાર સુધી બહુ સારું નથી રહ્યું પરંતુ બોલરોએ અજાયબી કરી છે. આવી સ્થિતિમાં વર્લ્ડ કપમાં સારું ફોર્મ દેખાડનાર અફઘાનિસ્તાન માટે પડકાર આસાન નહીં હોય.

Final training session for India in Barbados ahead of their opening Super Eight fixture at the #T20WorldCup against Afghanistan 🙌 pic.twitter.com/hozhIuF5fM

— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 20, 2024