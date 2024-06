FINAL : ભારતે આફ્રિકાને જીત માટે 177 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો

T20 વર્લ્ડ કપ 2024ની ફાઇનલ મેચમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહી છે. રોહિત શર્માએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. ભારતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 176 રન કર્યા હતા અને આફ્રિકાને જીત માટે 177 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો છે. ભારતની શરૂઆત વિસ્ફોટક રહી હતી પરંતું ત્યારપછી 3 વિકેટ પડી જતા ભારત થોડી વાર માટે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયું હતું. પરંતુ પછી અક્ષર પટેલ અને વિરાટ કોહલીએ બાજી સંભાળી હતી અને શાનદાર બેટિંગ કરી હતી. વિરાટ કોહલીએ પણ આજે ભારત માટે મહત્વપુર્ણ બેટિંગ કરી હતી અને 76 રન ફટકાર્યા હતા.

The man for the big occasion 👏

Virat Kohli raises the bat to celebrate an @MyIndusIndBank Milestone at the #T20WorldCup Final 🏏#SAvIND pic.twitter.com/T41OvkfKNZ

— T20 World Cup (@T20WorldCup) June 29, 2024