ભારતે જીતી લીધો વર્લ્ડકપ, આફ્રિકાને હરાવ્યું

ભારતીય ટીમે રોહિત શર્માની કેપ્ટન્સીમાં ઇતિહાસ રચ્યો છે. આ ટીમે ઇતિહાસમાં ચોથી વખત વર્લ્ડ કપ (ODI, T20)નો ખિતાબ જીત્યો છે. ભારતીય ટીમે શનિવારે T20 વર્લ્ડ કપ 2024ની ફાઇનલ મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને 7 રનથી હરાવ્યું હતું. આ જીત સાથે 140 કરોડ ભારતીયોને ઉજવણી કરવાની સુવર્ણ તક મળી. દેશભરમાં હાલ દિવાળી જેવો માહોલ છે. તમને જણાવી દઈએ કે ભારતીય ટીમે બે વખત (1983, 2011) ODI વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો છે. જ્યારે તેણે બે વખત (2007, 2024) T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો છે. ટીમે છેલ્લે 2011માં વર્લ્ડ કપ (ODIમાં) જીત્યો હતો. હવે 13 વર્ષ પછી કોઈએ વર્લ્ડ કપ (T20 માં) જીત્યો છે.

The wait of 17 years comes to an end 🇮🇳

India win their second #T20WorldCup trophy 🏆 pic.twitter.com/wz36sxYAhw

— ICC (@ICC) June 29, 2024