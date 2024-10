આજથી મહિલા T20 વર્લ્ડ કપ, ભારત પ્રબળ દાવેદાર

મહિલા T20 વર્લ્ડ કપનો ઉત્સાહ ફૂટવા માટે તૈયાર છે. યુએઈમાં ગુરૂવારથી શરૂ થઈ રહેલા આ વર્લ્ડ કપમાં કોઈ નવો વિજેતા બનશે કે કેમ તે જોવાનું બાકી છે કે પછી છેલ્લા ત્રણ વખતથી વિજેતા ઓસ્ટ્રેલિયા પોતાનો દબદબો જાળવી રાખશે. અત્યાર સુધી યોજાયેલા કુલ આઠ T20 વર્લ્ડ કપમાં માત્ર ઓસ્ટ્રેલિયા છ વખત અને ઈંગ્લેન્ડ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ એક-એક વખત વિજેતા બન્યું છે. ભારત સહિત અન્ય કોઈ દેશ અત્યાર સુધી T-20 ચેમ્પિયન બન્યો નથી. જો કે આ વખતે ઓસ્ટ્રેલિયાનો રસ્તો સરળ માનવામાં આવતો નથી. તેની સામે સૌથી મોટો પડકાર ભારતીય ટીમનો સામનો કરવાનો રહેશે.

🔹Bangladesh v Scotland

🔹Pakistan v Sri Lanka

Two fascinating fixtures will get the ICC Women’s #T20WorldCup 2024 underway in Sharjah ⬇️

#WhateverItTakeshttps://t.co/apSm6LlrGO

— ICC (@ICC) October 2, 2024