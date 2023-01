સૂર્યકુમાર યાદવને ICCએ મેન્સ T20I ક્રિકેટર ઓફ ધ યર 2022 પસંદ કર્યો

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો બેટ્સમેન સૂર્યકુમાર યાદવ ફોર્મમાં ચાલી રહ્યો છે. તેણે ટીમ ઈન્ડિયા માટે ઘણી મેચોમાં તોફાની પ્રદર્શન કર્યું છે. વર્ષ 2022માં સૂર્યાએ ખૂબ જ પ્રભાવિત કર્યા. તેણે ગયા વર્ષે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં 1164 રન બનાવ્યા હતા. આઈસીસીએ સૂર્યાના મજબૂત પ્રદર્શન માટે તેને ખાસ ઈનામ આપ્યું છે. સૂર્યકુમાર યાદવને ICC દ્વારા વર્ષ 2022 માટે ‘મેન્સ ટી20 ક્રિકેટર ઓફ ધ યર એવોર્ડ’ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડે પણ ટ્વીટ કરીને સૂર્યાને ખાસ રીતે અભિનંદન પાઠવ્યા છે.

Presenting the ICC Men's T20I Cricketer of the Year 2022 👀#ICCAwards

— ICC (@ICC) January 25, 2023