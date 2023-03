નફરતભર્યા ભાષણ પર સુપ્રીમ કોર્ટે કડક

સર્વોચ્ચ અદાલતે દ્વેષપૂર્ણ ભાષણ આપતા તત્વો સામે સખત વાંધો વ્યક્ત કર્યો છે. કોર્ટે સવાલ કર્યો કે શા માટે લોકો પોતાના પર કાબૂ રાખતા નથી. કોર્ટે પૂર્વ વડાપ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુ અને અટલ બિહારી વાજપેયીના ભાષણોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો છે. સર્વોચ્ચ અદાલતે નોંધ્યું હતું કે તેમના ભાષણો સાંભળવા લોકો દૂર-દૂરથી એકઠા થતા હતા.

સુપ્રીમ કોર્ટે પૂછ્યું કે શા માટે ભારતના લોકો અન્ય નાગરિકો અથવા સમુદાયોનું અપમાન નહીં કરવાની પ્રતિજ્ઞા લઈ શકતા નથી? આવા તત્વો રોજેરોજ ટીવી અને જાહેર મંચો પર નિવેદનો આપીને બીજાને બદનામ કરી રહ્યા છે. જે ક્ષણે રાજકારણ અને ધર્મને અલગ કરવામાં આવશે અને નેતાઓ રાજકારણમાં ધર્મનો ઉપયોગ કરવાનું બંધ કરશે, દ્વેષપૂર્ણ ભાષણ સમાપ્ત થશે.

Supreme Court asks Maharashtra government to respond to a contempt plea filed against it for failing to control hate speeches by Hindu organisations despite the orders of the top court. Supreme Court posts the matter for hearing on April 28. pic.twitter.com/cUkK8mZc5m

