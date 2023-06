શિંદે સરકારે વર્સોવા-બાંદ્રા સી લિંકનું નામ બદલ્યું, હવે તેનું નામ વીર સાવરકર સેતુ

મહારાષ્ટ્રની શિંદે સરકારે મોટો નિર્ણય લેતા મુંબઈના વર્સોવા-બાંદ્રા સી લિંકનું નામ બદલીને વીર સાવરકર સેતુ કરી દીધું છે. તે જ સમયે, મુંબઈ ટ્રાન્સ હાર્બર લિંકનું નામ પણ બદલવામાં આવ્યું છે. હવે તે અટલ બિહારી વાજપેયી સ્મૃતિ સેતુ તરીકે ઓળખાશે. બુધવારે (28 જૂન) રાજ્ય કેબિનેટની બેઠકમાં આ અંગેનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. સમાચાર એજન્સી ANIએ આ અંગેની માહિતી આપી છે

#WATCH | We’ve renamed Versova–Bandra Sea Link as Veer Savarkar Setu and Mumbai Trans Harbour Link renamed as Atal Bihari Vajpayee Smruti Nhava Sheva Atal Setu. We’ve also taken a big decision to increase the limit of Mahatma Jyotirao Phule Jan Arogya Yojana from Rs 2 lakh to Rs… pic.twitter.com/WEloA0hmMw

— ANI (@ANI) June 28, 2023