લગ્ન થતાં જ રડી પડી સોનાક્ષી સિન્હા, પિતાએ શેર કર્યો વીડિયો

મુંબઈ: સોનાક્ષી સિન્હા 23 જૂને લાંબા સમયના બોયફ્રેન્ડ ઝહીર ઈકબાલ સાથે લગ્નના બંધનમાં બંધાઈ ગઈ છે. તમામ પ્રકારના વિવાદોથી દૂર રહેવા માટે કપલે સિવિલ મેરેજનો માર્ગ પસંદ કર્યો અને તેમના પરિવાર અને નજીકના મિત્રોની હાજરીમાં જીવનભર માટે એકબીજાના હાથ પકડ્યા.કપલે તેમના લગ્ન સમારોહને ખૂબ જ ખાનગી રાખ્યો હતો, પરંતુ એ પણ તો શક્ય નથી કે બૉલિવૂડ સેલેબ્સના લગ્ન હોય ને ધામધૂમ અને દેખાવ ન હોય. લગ્ન બાદ સોનાક્ષી-ઝહીરે મુંબઈમાં શિલ્પા શેટ્ટીની રેસ્ટોરન્ટમાં વેડિંગ રિસેપ્શન આપ્યું હતું, જેમાં બી-ટાઉનના ઘણા સ્ટાર્સે પણ હાજરી આપી હતી અને ખૂબ જ ધૂમ મચાવી હતી. પરંતુ, લગ્ન એ લાગણીઓની રોલર કોસ્ટર રાઈડ જેવું છે, ખુશી પણ છે અને આંસુ પણ છે. સોનાક્ષીના લગ્નમાં પણ આવો જ માહોલ હતો, જેની એક ઝલક તેના પિતા અને દિગ્ગજ અભિનેતા-રાજકારણી શત્રુઘ્ન સિન્હાએ સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરી છે.

ઝહીર-સોનાક્ષીના લગ્નનો અનસીન વીડિયો

સોનાક્ષી સિન્હા અને ઝહીર ઈકબાલના લગ્નના રિસેપ્શનના ઘણા વીડિયો અને તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવી છે. પરંતુ, હવે તેમના રજિસ્ટર્ડ લગ્નનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. આ વીડિયો એક્ટ્રેસના પિતા શત્રુઘ્ન સિંહાએ શેર કર્યો છે, જેમાં સોનાક્ષી ખુશીથી ઝહીરને ગળે લગાવતી જોઈ શકાય છે. આ વીડિયોમાં શત્રુઘ્ન સિન્હા પણ ખૂબ જ ભાવુક દેખાઈ રહ્યા છે અને સોનાક્ષી પણ તે જ દેખાઈ રહી છે.

Truly overwhelmed with the best wishes, it really means a lot, no words to express our happiness & appreciation. #SinhaParivar pic.twitter.com/sgoY9NrgV6

શત્રુઘ્ન સિન્હાએ સોનાક્ષીના લગ્નના વીડિયો-ફોટો શેર કર્યા છે

પુત્રી સોનાક્ષીની વિદાય બાદ બોલિવૂડના ‘શોટગન’ શત્રુઘ્ન સિંહાએ બે ટ્વિટ કર્યા છે. એકમાં દીકરીનું કન્યાદાન અને તેની ગ્રાન્ડ એન્ટ્રી જોવા મળે છે. જ્યારે બીજી પોસ્ટમાં સોનાક્ષીનો એક વીડિયો છે, જેમાં સોનાક્ષી ખૂબ જ ભાવુક દેખાઈ રહી છે. વરમાળા પછી સોનાક્ષી રડવા લાગે છે અને આવી સ્થિતિમાં તેની માતા તેની સંભાળ લેતી જોવા મળે છે.

With an attitude of gratitude we would like to thank everyone for celebrating with us on our special day seems to be the ‘wedding of the century’ with your warmth, love, congratulatory messages for our darling daughter #SonakshiSinha with #ZaheerIqbal as they start a new chapter… pic.twitter.com/sTveotv9CK

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 26, 2024