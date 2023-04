બિલ્કીસ બાનો કેસ : દોષિતોની મુક્તિ સામેની અરજી પર SC 2 મેના રોજ સુનાવણી

બિલકિસ બાનો કેસમાં દોષિતોની મુક્તિ વિરુદ્ધની અરજી પર સુપ્રીમ કોર્ટ 2 મેના રોજ અંતિમ સુનાવણી કરશે. મંગળવારે કોર્ટમાં ગુજરાત સરકારે રિલીઝ સંબંધિત ફાઇલ બતાવવાના આદેશનો વિરોધ કર્યો હતો. રાજ્ય સરકારે દલીલ કરી હતી કે સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશના આધારે જ મુક્તિ થઈ હતી. પીડિતા બિલ્કીસ બાનો ઉપરાંત, સામાજિક કાર્યકર્તા સુભાશિની અલી અને TMC નેતા મહુઆ મોઇત્રાએ આ કેસમાં 11 દોષિતોને મુક્ત કરવાના ગુજરાત સરકારના આદેશને રદ કરવાની માંગ કરી છે.

Bilkis Bano case hearing in SC | Supreme Court questions governments for not showing the files regarding remission. Supreme Court observed that the crime was “horrendous”.

Centre, Gujarat government tells SC that they may file a review of March 27 order whereby Court sought…

