PM મોદી બાદ અમિત શાહે ‘ધ ​​સાબરમતી રિપોર્ટ’ના વખાણ કર્યા

વિક્રાંત મેસીની ફિલ્મ ‘ધ સાબરમતી રિપોર્ટ’ 15 નવેમ્બર 2024ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થઈ હતી. ગઈકાલે રવિવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગોધરાકાંડ પર બનેલી આ ફિલ્મની પ્રશંસા કરી હતી. આજે ગૃહમંત્રી અમિત શાહે આ ફિલ્મ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે. આ ફિલ્મના વખાણ કરતાં તેણે કહ્યું છે કે ઇકો સિસ્ટમ ગમે તેટલી મજબૂત હોય અને ગમે તેટલી કોશિશ કરે, સત્યને દબાવી ન શકાય.

No matter how hard a powerful ecosystem tries, it cannot keep the truth hidden in darkness forever.

The film #SabarmatiReport defies the ecosystem with unparalleled courage and exposes the truth behind the fateful episode to broad daylight. https://t.co/AnVsuCSNwi

— Amit Shah (@AmitShah) November 18, 2024