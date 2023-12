6 જ દિવસમાં ‘સાલાર’નું કલેક્શન રૂ. 500 કરોડને પાર

ભારતીય સિનેમાના સૌથી મોટા સુપરસ્ટાર પૈકીના એક પ્રભાસ ફરી એકવાર થિયેટરોમાં રાજ કરી રહ્યા છે. ‘બાહુબલી 2’ પછી પ્રભાસની ફિલ્મો લોકોની અપેક્ષા મુજબ સારું પ્રદર્શન કરી શકી ન હતી. તેમની ફિલ્મ ‘સાહો’ હજુ પણ સારી કમાણી કરી હતી, પરંતુ ‘રાધે શ્યામ’ અને ‘આદિપુરુષ’ની હાલત સારી નહોતી. આવી સ્થિતિમાં પ્રભાસના સ્ટારડમ પર પણ સવાલો ઉઠી રહ્યા હતા. પરંતુ હવે ‘સાલારે’ એવો ધડાકો કર્યો છે કે આવા તમામ સવાલોના ધુમાડા ઉઠી ગયા છે.

KGF બ્રહ્માંડ બનાવનાર નિર્દેશક પ્રશાંત નીલ સાથે પ્રભાસનો કોમ્બો એક વિસ્ફોટક એક્શન ફિલ્મ લઈને આવ્યો છે. વિવેચકો દ્વારા આ ફિલ્મની ખૂબ પ્રશંસા કરવામાં આવી છે અને લોકો પણ પ્રભાસના એક્શનથી લઈને પ્રશાંતના વિઝન સુધીની દરેક વસ્તુની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. ગયા શુક્રવારે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થયેલી ‘સાલાર’એ માત્ર 6 દિવસમાં કમાણી કરીને મોટા રેકોર્ડ્સને પડકારવાનું શરૂ કર્યું છે.

Even though #Prabhas‘s #Salaar is an ‘A’ rated film with no love track, proper songs, or comedy scenes, Despite clashing with 3 Films, an experimental action-packed movie with a captivating story, becomes the fastest to reach 500crs in 2023 🥵🔥#SalaarCeaseFireHits500Crs pic.twitter.com/y5ryJydEVQ

