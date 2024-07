પુતિને હાથરસ દુર્ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો

ઉત્તર પ્રદેશના હાથરસમાં મંગળવારે સત્સંગ કાર્યક્રમ દરમિયાન નાસભાગમાં 121 લોકોના મોત થયા હતા. આ ઘટનાએ માત્ર રાજ્ય અને દેશના લોકોને જ નહીં પરંતુ વિદેશના લોકોને પણ આંચકો આપ્યો છે. રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પુતિને આ દુર્ઘટના પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. પુતિને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ અને ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને શોક સંદેશ મોકલ્યો છે. તેણે લખ્યું, હું દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલા લોકોના પરિવારો પ્રત્યે સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરું છું. હું અકસ્માતમાં ઘાયલ થયેલા લોકોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરું છું.

✍🏻 Vladimir #Putin:

Please convey words of sympathy and support to the near and dear ones of the deceased as well as wishes for a speedy recovery of all injured. https://t.co/Vcqiy2UZo7

— Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) July 3, 2024