ICC : હાર્દિક પંડ્યા બન્યો વિશ્વનો નંબર 1 T20 ઓલરાઉન્ડર

ટીમ ઈન્ડિયાના ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યાએ વધુ એક મોટું કારનામું કર્યું છે. આ ખેલાડી વિશ્વનો નંબર 1 T20 ઓલરાઉન્ડર બની ગયો છે. ICCએ બુધવારે નવી રેન્કિંગ જાહેર કરી, જેમાં હાર્દિક પંડ્યા ઓલરાઉન્ડરોની યાદીમાં ટોપ પર પહોંચી ગયો. પંડ્યાએ મોહમ્મદ નબી અને વેનેન્દુ હસરંગાને હરાવીને રેન્કિંગમાં એક સ્થાન મેળવ્યું છે. પંડ્યા પહેલા ત્રીજા સ્થાને હતો અને T20 વર્લ્ડ કપમાં તેના શાનદાર પ્રદર્શન બાદ તે નંબર 1 ઓલરાઉન્ડર બની ગયો છે.

Hardik Pandya rises to No.1 in the latest ICC Men’s T20I All-rounder Rankings 🔝

How the Rankings look after #T20WorldCup 2024 ⬇️https://t.co/vbOk3XT7C3

— ICC (@ICC) July 3, 2024