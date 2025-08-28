રશિયાનો યુક્રેન પર 629 મિસાઈલ-ડ્રોનથી હુમલો, EUની ઇમારતને નુકસાન

કિવ: રશિયાએ યુક્રેનની રાજધાનીમાં યુરોપિયન યુનિયન પ્રતિનિધિમંડળની ઇમારત પર હુમલો કર્યો છે. યુક્રેનનું કહેવું છે કે રશિયાએ કિવ પર મોટા પાયે હુમલા કર્યા છે, જેમાં ઓછામાં ઓછા 14 લોકો માર્યા ગયા છે અને 48 ઘાયલ થયા છે. યુક્રેનિયન વિદેશ પ્રધાન આન્દ્રે સિબિહાએ X પર એક પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે રશિયન હુમલામાં યુક્રેનમાં યુરોપિયન યુનિયન મિશનની એક ઇમારતને પણ નુકસાન થયું છે.રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે યુદ્ધ લગભગ ચાર વર્ષથી ચાલી રહ્યું છે અને કોઈ પણ દેશ પાછળ હટવા તૈયાર નથી. યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પથી લઈને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સુધી, બધાએ રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધનો અંત લાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તાજેતરમાં, રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે અલાસ્કામાં રશિયન પ્રમુખ વ્લાદિમીર પુતિનને મળ્યા હતા અને તે પછી તેઓ યુક્રેનિયન પ્રમુખ વોલોડીમીર ઝેલેન્સકીને પણ મળ્યા હતા. જો કે, બંને બેઠકો અનિર્ણિત રહી હતી અને યુદ્ધનો અંત લાવવા માટે કોઈ નક્કર નિર્ણય લઈ શકાયો ન હતો.
રાષ્ટ્રપતિ ઝેલેન્સકીએ કહ્યું કે કિવ પર રશિયન હુમલામાં 14 લોકો માર્યા ગયા છે, જેમાં ત્રણ બાળકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. તેમણે કહ્યું કે યુરોપિયન યુનિયનની ઇમારત સહિત ઘણી સુવિધાઓને નુકસાન થયું છે.તેમણે કહ્યું, ‘આ રશિયન હુમલાને ફક્ત યુરોપિયન યુનિયન તરફથી જ નહીં, પણ વિશ્વભરમાં નિંદાની જરૂર છે.’ યુક્રેનમાં યુરોપિયન યુનિયનના પ્રમુખ એન્ટોનિયો કોસ્ટાએ પણ આ હુમલાની પુષ્ટિ કરી છે. હુમલામાં નુકસાન પામેલા મકાનનો ફોટો શેર કરતા તેમણે ટ્વિટર પર લખ્યું, ‘યુક્રેન પર રશિયન મિસાઇલ હુમલાઓની બીજી રાત્રે હું ભયભીત છું.’
Horrified by yet another night of deadly Russian missile attacks on Ukraine.
My thoughts are with the Ukrainian victims and also with the staff of @EUDelegationUA, whose building was damaged in this deliberate Russian strike.
The EU will not be intimidated. Russia’s aggression… pic.twitter.com/SZNeN31IOo
— António Costa (@eucopresident) August 28, 2025
તેમણે કહ્યું કે રશિયા યુદ્ધ સમાપ્ત કરવાનું પસંદ કરી રહ્યું નથી, પરંતુ નવા હુમલાઓ કરી રહ્યું છે. કિવમાં રાતોરાત ડઝનબંધ ઇમારતોને નુકસાન થયું, રહેણાંક વિસ્તારો, ઓફિસ કેન્દ્રોને નુકસાન થયું છે. આમાં યુક્રેનમાં EU પ્રતિનિધિમંડળ સ્થિત ઇમારતનો સમાવેશ થાય છે. હવે એ મહત્વનું છે કે વિશ્વએ સખત પ્રતિક્રિયા આપવી જોઈએ. રશિયાએ આ યુદ્ધ બંધ કરવું જોઈએ જે તેણે શરૂ કર્યું હતું અને ચાલુ રાખ્યું છે.
તાજેતરમાં, રશિયાએ યુક્રેનના પશ્ચિમી ક્ષેત્રમાં 500 થી વધુ મિસાઇલો અને ડ્રોન છોડ્યા હતા અને આ પહેલી વાર હતું જ્યારે સંઘર્ષ દરમિયાન યુક્રેનના પશ્ચિમી કિનારાને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું. આ હુમલામાં એક વ્યક્તિનું મોત થયું હતું જ્યારે 15 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા. રશિયાએ પશ્ચિમી દેશો તરફથી યુક્રેનને મળતી સહાયને લક્ષ્ય બનાવવા માટે પશ્ચિમી ક્ષેત્ર પસંદ કર્યું હતું, આ હુમલામાં એક અમેરિકન ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કંપનીને નિશાન બનાવવામાં આવી હતી.