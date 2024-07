રશિયા ભારતના સુખ-દુઃખનું સાથી છે : PM મોદી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રશિયાના મોસ્કોમાં ભારતીય સમુદાયને સંબોધિત કર્યા છે. આ દરમિયાન, તેમણે ભારતીય સમુદાયના પ્રેમ અને સ્નેહ માટે તેમનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. વડાપ્રધાને કહ્યું કે હું એકલો નથી આવ્યો, હું મારી સાથે ઘણું બધું લઈને આવ્યો છું. હું મારી સાથે ભારતની માટીની સુગંધ અને 140 કરોડ દેશવાસીઓનો પ્રેમ લઈને આવ્યો છું. તે ખૂબ જ આનંદદાયક છે કે ત્રીજી વખત સરકારમાં આવ્યા પછી, ભારતીય સમુદાય સાથે મારો પ્રથમ સંવાદ અહીં મોસ્કોમાં તમારી સાથે થઈ રહ્યો છે. આજે 9મી જુલાઈ છે, મને શપથ લીધાને એક મહિનો થઈ ગયો છે. આજથી બરાબર એક મહિના પહેલા મેં ભારતના પીએમ તરીકે શપથ લીધા હતા. એ જ દિવસે મેં પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી કે મારી ત્રીજી ટર્મમાં હું ત્રણ ગણી તાકાત અને ત્રણ ગણી ઝડપ સાથે કામ કરીશ.

The friendship with Russia is something we greatly cherish. pic.twitter.com/whKj36IzHW — Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2024

વડાપ્રધાને કહ્યું કે સરકારના ઘણા લક્ષ્યાંકોમાં 3 નંબરનો આંકડો આવે તે પણ એક સંયોગ છે. ત્રીજી ટર્મમાં ભારતને વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનાવવાનું સરકારનું લક્ષ્ય છે. સરકારનું લક્ષ્ય ગરીબો માટે 3 કરોડ ઘર બનાવવા અને 3 કરોડ લાખપતિ દીદીઓ બનાવવાનું છે.

People-to-people connect is at the heart of the India-Russia friendship. pic.twitter.com/UfMrA8dZDg — Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2024

ભારત ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનનું સૌથી વિશ્વસનીય મોડલ છે

તેમણે કહ્યું કે તમે બધા જાણો છો કે ભારત આજે જે પણ લક્ષ્ય નક્કી કરે છે, તે સફળ રહે છે. આજે ભારત એ એવો દેશ છે જેણે ચંદ્રયાનને ચંદ્ર પર મોકલ્યું છે જ્યાં વિશ્વનો અન્ય કોઈ દેશ પહોંચી શક્યો નથી. ભારત વિશ્વને ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શનનું સૌથી વિશ્વસનીય મોડલ આપી રહ્યું છે. છેલ્લા 10 વર્ષમાં દેશ દ્વારા જે વિકાસ થયો છે તે જોઈને વિશ્વ આશ્ચર્યચકિત છે. જ્યારે વિશ્વના લોકો ભારતમાં આવે છે, ત્યારે તેઓ કહે છે કે ‘ભારત બદલાઈ રહ્યું છે’ તેઓ સ્પષ્ટપણે ભારતના કાયાકલ્પને, ભારતના પુનઃનિર્માણને જોઈ શકે છે. ભારત બદલાઈ રહ્યું છે કારણ કે દેશ તેના 140 કરોડ નાગરિકોની ક્ષમતામાં વિશ્વાસ રાખે છે. 140 કરોડ ભારતીયો હવે વિકસિત દેશ બનવાના સપના જોઈ રહ્યા છે.

People-to-people connect is at the heart of the India-Russia friendship. pic.twitter.com/UfMrA8dZDg — Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2024

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે 140 કરોડ ભારતીયો દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ આવવાની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. તમે બધાએ જોયું હશે કે, અમે માત્ર અમારી અર્થવ્યવસ્થાને કોવિડ કટોકટીમાંથી બહાર કાઢી નથી, પરંતુ ભારતે તેની અર્થવ્યવસ્થાને વિશ્વની સૌથી મજબૂત અર્થવ્યવસ્થાઓમાંની એક બનાવી છે. તેણે કહ્યું કે પડકારને પડકારવો એ મારા ડીએનએમાં છે.

Третий срок означает работать в три раза быстрее! pic.twitter.com/Un3xItgk1A — Narendra Modi (@narendramodi) July 9, 2024

2014 પહેલા આપણે નિરાશામાં ડૂબી ગયા હતા – પીએમ મોદી

તેમણે કહ્યું કે ભારતમાં પરિવર્તન માત્ર સિસ્ટમ અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિશે નથી, પરંતુ આ પરિવર્તન દેશના દરેક નાગરિક અને દરેક યુવાનોના આત્મવિશ્વાસમાં પણ દેખાઈ રહ્યું છે. 2014 પહેલા આપણે નિરાશામાં ડૂબેલા હતા, પરંતુ આજે દેશ આત્મવિશ્વાસથી ભરેલો છે. તમે પણ તાજેતરમાં T20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતની જીતની ઉજવણી કરી હશે. વર્લ્ડ કપ જીતવાની વાસ્તવિક વાર્તા પણ વિજયની સફર છે. આજનો યુવા અને આજનો યુવા ભારત છેલ્લા બોલ અને છેલ્લી ક્ષણ સુધી હાર માનતો નથી. જેઓ હાર સ્વીકારવા તૈયાર નથી તેમના પગને જ જીત ચુંબન કરે છે.