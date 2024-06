G7 પહેલાં ઇટાલિયન સંસદમાં હંગામો, સાંસદો એકબીજા સાથે બાખડી પડ્યા

ઇટાલી G7ની યજમાની કરી રહ્યું છે. સંમેલનમાં ભાગ લેવા માટે વિશ્વના સૌથી શક્તિશાળી દેશોના શાસકો ઈટાલી પહોંચી ગયા છે. આ પહેલા ઈટાલીની સંસદમાં ઈટાલીના સાંસદો એકબીજા સાથે અથડાયા હતા અને એકબીજાને લાતો અને મુક્કા મારવા લાગ્યા હતા. આ હંગામાના વીડિયોએ સોશિયલ મીડિયા પર ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. એવામાં દરેકને એ જાણવાનો રસ પડ્યો છે કે એવી તો શું લડાઈ થઈ અને એની પાછળનું કારણ શું?

ઝઘડો કેમ થયો?

તમને જણાવી દઈએ કે સંસદમાં બેઠેલા વિપક્ષી દળના નેતાઓ ઈટાલીની સરકારની નીતિઓને ફાસીવાદી ગણાવી રહ્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે સરકાર ઘણા ક્ષેત્રોને વધુ સ્વાયત્તતા આપવાની યોજના બનાવી રહી છે. આ યોજનાઓ રાષ્ટ્રીય હિતમાં નથી અને ફાસીવાદી નીતિઓથી પ્રેરિત છે. આ મુદ્દે ઈટાલીની સંસદમાં પાર્ટી અને વિપક્ષ વચ્ચે લડાઈ થઈ હતી. બંને પક્ષના સાંસદો એકબીજા સાથે અથડામણ કરી હતી. જ્યારે ફાઇવ સ્ટાર મૂવમેન્ટના ડેપ્યુટી લિયોનાર્ડો ડોનોએ સ્વાયત્તતા તરફી ઉત્તરી લીગના પ્રાદેશિક બાબતોના પ્રધાન રોબર્ટો કાલ્ડરોલીના ગળામાં ઇટાલિયન ધ્વજ બાંધવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે લડાઈએ વધુ મોટુ સ્વરુપ લીધુ. લિયોનાર્ડો ડોનોના પગલાંથી રોબર્ટો કાલ્ડરોલીના સાથી સાંસદો એટલા ગુસ્સે થયા કે તેઓ તેમની બેન્ચ પરથી ઉભા થયા અને ડોનોને ઘેરી લીધા. આ પછી સંસદમાં જોરદાર હંગામો થયો, થોડી જ વારમાં બંને પક્ષના લોકો એકઠા થઈ ગયા અને એકબીજા પર લાતો અને મુક્કાથી હુમલો કરવા લાગ્યા. આ ઝપાઝપીમાં લિયોનાર્ડો ડોનો એટલા ઘાયલ થયા કે તેને વ્હીલચેર પર હોસ્પિટલ લઈ જવા પડ્યા.

🚨🇮🇹 BREAKING: BRAWL BREAKS OUT IN ITALIAN PARLIAMENT

Parliamentarians in Italy have just begun exchanging fists as political correctness took a greater-than-usual dive.

Details of what gave rise to the incident are yet to emerge.

Source: RT pic.twitter.com/c4aKMpsqvw

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2024